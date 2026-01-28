28 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

MGNREGA मुद्दे पर 12 फरवरी को महापंचायत, यूथ कांग्रेस के 40 साल से कम उम्र के नेता होंगे शामिल

MGNREGA Changes Protest: छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस 12 फरवरी को रायपुर में मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में यूथ महापंचायत आयोजित करेगी।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 28, 2026

यूथ कांग्रेस की महापंचायत (photo source- Patrika)

यूथ कांग्रेस की महापंचायत (photo source- Patrika)

MNREGA Changes Protest: छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस MNREGA में बदलावों के विरोध में 12 फरवरी को "यूथ महापंचायत" कर रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले इस इवेंट में राज्य और देश के बड़े नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि इस महा पंचायत में करीब 3000 युवा भाग लेंगे। युवा महा पंचायत में ऐसे युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिनकी उम्र 40 साल से कम है और जिन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ा है।

MNREGA Changes Protest: निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे शामिल

इसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके युवाओं के साथ-साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी शामिल होंगे। ऑर्गनाइज़र ने बताया कि ST, SC, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के युवाओं को खास प्राथमिकता दी जाएगी। सोशल वर्क से जुड़े युवाओं को भी इनविटेशन भेजा जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने नेशनल ऑफिस बेयरर (N.O.B.) से जुड़ा एक डिजिटल फॉर्म भी लॉन्च किया।

N.O.B फॉर्म का डिजिटल लॉन्च

राज्य प्रभारी ने बताया कि इसके ज़रिए युवा अब नेशनल लेवल के पदों के लिए सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इस प्रोसेस से संगठन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। यूथ कांग्रेस ने साफ़ किया कि भविष्य में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के युवाओं को नेशनल लेवल पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ताकि सोशल बैलेंस के साथ संगठन और मज़बूत हो सके।

Updated on:

28 Jan 2026 01:59 pm

Published on:

28 Jan 2026 01:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MGNREGA मुद्दे पर 12 फरवरी को महापंचायत, यूथ कांग्रेस के 40 साल से कम उम्र के नेता होंगे शामिल

