MGNREGA मुद्दे पर 12 फरवरी को महापंचायत, यूथ कांग्रेस के 40 साल से कम उम्र के नेता होंगे शामिल

यूथ कांग्रेस की महापंचायत (photo source- Patrika)
MNREGA Changes Protest: छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस MNREGA में बदलावों के विरोध में 12 फरवरी को "यूथ महापंचायत" कर रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले इस इवेंट में राज्य और देश के बड़े नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि इस महा पंचायत में करीब 3000 युवा भाग लेंगे। युवा महा पंचायत में ऐसे युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिनकी उम्र 40 साल से कम है और जिन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ा है।
इसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके युवाओं के साथ-साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी शामिल होंगे। ऑर्गनाइज़र ने बताया कि ST, SC, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के युवाओं को खास प्राथमिकता दी जाएगी। सोशल वर्क से जुड़े युवाओं को भी इनविटेशन भेजा जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने नेशनल ऑफिस बेयरर (N.O.B.) से जुड़ा एक डिजिटल फॉर्म भी लॉन्च किया।
राज्य प्रभारी ने बताया कि इसके ज़रिए युवा अब नेशनल लेवल के पदों के लिए सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इस प्रोसेस से संगठन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। यूथ कांग्रेस ने साफ़ किया कि भविष्य में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के युवाओं को नेशनल लेवल पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ताकि सोशल बैलेंस के साथ संगठन और मज़बूत हो सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग