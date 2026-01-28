MGNREGA मुद्दे पर 12 फरवरी को महापंचायत, यूथ कांग्रेस के 40 साल से कम उम्र के नेता होंगे शामिल

MNREGA Changes Protest: छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस MNREGA में बदलावों के विरोध में 12 फरवरी को "यूथ महापंचायत" कर रही है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले इस इवेंट में राज्य और देश के बड़े नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि इस महा पंचायत में करीब 3000 युवा भाग लेंगे। युवा महा पंचायत में ऐसे युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिनकी उम्र 40 साल से कम है और जिन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ा है।