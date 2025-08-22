CG News: युवाओं ने बनाया पहला छत्तीसगढ़ी वर्चुअल क्विज शो, कोडिंग से किया तैयार हेडसेट पहनकर खेलेंगे बच्चे

CG News: टाउन हॉल में आयोजित रजत महोत्सव में युवाओं ने राज्य का पहला छत्तीसगढ़ी वर्चुअल क्विज शो लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह क्विज एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर खेला जाता है। डिवाइस लगाने पर खिलाड़ी को सवालों की सूची और बाजू में छत्तीसगढ़ का नक्शा दिखाई देता है। सवाल के साथ एक प्रतीकात्मक आइकन जुड़ा होता है, जिसे नक्शे के सही जिले पर रखना होता है।
इस क्विज शो को छत्तीसगढ़ी डीपीआर में काम करने वाले तीन युवाओं ओम सिन्हा, शुभम नागपुरे और मोहनीश ने तैयार किया है। उनका कहना है, हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐसा गेम बनाया जाए जिससे बच्चे मजेदार तरीके से छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति, परंपरा और इतिहास जान सकें।
युवाओं ने पहले कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर कोडिंग की और लगभग डेढ़ महीने में प्रोजेक्ट पूरा किया। इसके लिए उन्होंने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बाहर से मंगवाया। ओम सिन्हा बताते हैं, शुरुआत में बच्चे हेडसेट लगाने से डरते हैं, लेकिन खेलते ही उनका अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्विज को शहर के सभी सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी इस गेम को उपयोगी बताया। उनके मुताबिक, ऐसे खेल हमारी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों में मददगार साबित हो सकते हैं।
हेडसेट पहनते ही सवालों की लिस्ट सामने बड़े-बड़े बोर्ड की तरह दिखने लगती है।
खिलाड़ी हाथ बढ़ाकर सवाल के आइकन को छूता है।
अंगूठे और तर्जनी से छूते ही आइकन एक्टिव हो जाता है।
फिर उसे संबंधित जिले के नक्शे पर ले जाकर सेट करना होता है।
सही स्थान पर ले जाते ही आइकन तुरंत फिट हो जाता है।