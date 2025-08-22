CG News: युवाओं ने बनाया पहला छत्तीसगढ़ी वर्चुअल क्विज शो, कोडिंग से किया तैयार हेडसेट पहनकर खेलेंगे बच्चे

युवाओं ने पहले कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर कोडिंग की और लगभग डेढ़ महीने में प्रोजेक्ट पूरा किया। इसके लिए उन्होंने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बाहर से मंगवाया। ओम सिन्हा बताते हैं, शुरुआत में बच्चे हेडसेट लगाने से डरते हैं, लेकिन खेलते ही उनका अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्विज को शहर के सभी सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी इस गेम को उपयोगी बताया। उनके मुताबिक, ऐसे खेल हमारी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों में मददगार साबित हो सकते हैं।