रायसेन में आग का तांडव, पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो जिलों से बुलानी पड़ी दमकल

MP News: रायसेन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल की अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में शनिवार शाम करीब 7 बजे भीषण आग(Raisen News) लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका और आसपास की कंपनियो की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग की गंभीरता को देखते हुए राजस्व और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर आग पर काबू पाने के इंतजाम में जुटे थे।