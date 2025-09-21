रायसेन में आग का तांडव, पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो जिलों से बुलानी पड़ी दमकल

MP News: रायसेन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल की अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में शनिवार शाम करीब 7 बजे भीषण आग(Raisen News) लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका और आसपास की कंपनियो की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग की गंभीरता को देखते हुए राजस्व और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर आग पर काबू पाने के इंतजाम में जुटे थे।
बताया जा रहा है कि आग को नियंत्रित करने के लिए भोपाल औक नर्मदापुरम से अतिरिक्त दमकल बुलाना पड़ी है। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी थे, लेकिन आग लगने के कारणो का पता नहीं चल सका था। फिलहाल, प्रशासन और दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा रहा है। आग लगने के करणों का अभी पता नहीं चल सका है। फोम के गद्दों में आग लगने से कम समय में ही आग ने भीषण रूप ले लिया। कच्चा और तैयार माल पूरी तरह से जल गया। नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
यह पहला मौका नहीं है जब अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगी हो। इससे पहले वर्ष 18 अप्रेल 2020 को भी फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी. जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों को चार घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उस समय आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ था।
प्रशासन आग को नियंत्रित करने में जुटा है. साथ ही आग अन्य कारखानों तक न पहुंचे इसके प्रयास किए जा रहे हैं।- सीएस श्रीवास्तव, एसडीएम गोहरगंज