पंजाब में मिली रायसेन की निकिता लोधी, प्रेमी संग रचाई शादी, मांगी सुरक्षा

Nikita Lodhi Missing: रायसेन जिले के गैरतगंज की लापता निकिता लोधी का मामला आखिरकार सुलझ गया है। पुलिस ने गुरुवार को निकिता को पंजाब के संगरूर जिले से बरामद किया। जानकारी के अनुसार, निकिता अपने घर पर हार्वेस्टर चलाने वाले युवक के साथ गई थी। दोनों ने पंजाब स्थित एक मंदिर में शादी भी कर ली और वहां की पुलिस से सुरक्षा देने का आवेदन किया था।
पिछले दस दिन से निकिता के मामले को लेकर पूरे जिले में चिंता का माहौल था। पुलिस भी परेशान थी। निकिता की तलाश में रायसेन पुलिस की तीन टीमें लगातार जुटी हुई थीं। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाद आखिरकार पंजाब से निकिता के सुराग पता हुए। इसके बाद गैरतगंज से पुलिस व परिजन की टीम पंजाब के जिला संगरूर रवाना हुई और मौके पर निकिता की पहचान की गई।
पंजाब से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में निकिता के साथ रायसेन पुलिस, पंजाब पुलिस और परिजन नजर आ रहे हैं। निकिता के लापता होने का यह 10वां दिन था, जब पुलिस को सफलता मिली। उल्लेखनीय है कि फसल सीजन में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के लोग फसल काटने के लिए हार्वेस्टर लेकर जिले में आते हैं। ऐसे ही एक युवक के संपर्क में आई और उसी के साथ निकिता ने संगरूर जाकर उससे विवाह कर लिया।
एसपी पंकज पांडे ने बताया कि निकिता लोधी पंजाब के संगरूर में सकुशल मिल गई है। उसने अपने परिचित से विवाह कर लिया है। दोनों को लेकर पुलिस टीम वापस आएगी। हालांकि बालिग होने से कोई केस दर्ज नहीं किया है।