पंजाब में मिली रायसेन की निकिता लोधी, प्रेमी संग रचाई शादी, मांगी सुरक्षा

पंजाब से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में निकिता के साथ रायसेन पुलिस, पंजाब पुलिस और परिजन नजर आ रहे हैं। निकिता के लापता होने का यह 10वां दिन था, जब पुलिस को सफलता मिली। उल्लेखनीय है कि फसल सीजन में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के लोग फसल काटने के लिए हार्वेस्टर लेकर जिले में आते हैं। ऐसे ही एक युवक के संपर्क में आई और उसी के साथ निकिता ने संगरूर जाकर उससे विवाह कर लिया।