Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायसेन

पंजाब में मिली रायसेन की निकिता लोधी, प्रेमी संग रचाई शादी, मांगी सुरक्षा

Nikita Lodhi Missing: रायसेन जिले के गैरतगंज की लापता निकिता लोधी का मामला आखिरकार सुलझ गया है। पुलिस ने गुरुवार को निकिता को पंजाब के संगरूर जिले से बरामद किया।

रायसेन

Avantika Pandey

Aug 29, 2025

Nikita Lodhi Missing
Nikita Lodhi Missing मिल गई निकिता लोधी (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Nikita Lodhi Missing: रायसेन जिले के गैरतगंज की लापता निकिता लोधी का मामला आखिरकार सुलझ गया है। पुलिस ने गुरुवार को निकिता को पंजाब के संगरूर जिले से बरामद किया। जानकारी के अनुसार, निकिता अपने घर पर हार्वेस्टर चलाने वाले युवक के साथ गई थी। दोनों ने पंजाब स्थित एक मंदिर में शादी भी कर ली और वहां की पुलिस से सुरक्षा देने का आवेदन किया था।

दस दिन से लापता थी निकिता लोधी

पिछले दस दिन से निकिता के मामले को लेकर पूरे जिले में चिंता का माहौल था। पुलिस भी परेशान थी। निकिता की तलाश में रायसेन पुलिस की तीन टीमें लगातार जुटी हुई थीं। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाद आखिरकार पंजाब से निकिता के सुराग पता हुए। इसके बाद गैरतगंज से पुलिस व परिजन की टीम पंजाब के जिला संगरूर रवाना हुई और मौके पर निकिता की पहचान की गई।

ये भी पढ़ें

अब रायसेन की ‘निकिता लोधी’ भी लापता, 8 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं
रायसेन
Nikita Lodhi Missing

पुलिस को मिली सफलता

पंजाब से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में निकिता के साथ रायसेन पुलिस, पंजाब पुलिस और परिजन नजर आ रहे हैं। निकिता के लापता होने का यह 10वां दिन था, जब पुलिस को सफलता मिली। उल्लेखनीय है कि फसल सीजन में बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के लोग फसल काटने के लिए हार्वेस्टर लेकर जिले में आते हैं। ऐसे ही एक युवक के संपर्क में आई और उसी के साथ निकिता ने संगरूर जाकर उससे विवाह कर लिया।

एसपी पंकज पांडे ने बताया कि निकिता लोधी पंजाब के संगरूर में सकुशल मिल गई है। उसने अपने परिचित से विवाह कर लिया है। दोनों को लेकर पुलिस टीम वापस आएगी। हालांकि बालिग होने से कोई केस दर्ज नहीं किया है।

ये भी पढ़ें

मिल गई श्रद्धा तिवारी, मांग में सिंदूर लगाकर पति के साथ लौटी
इंदौर
Shraddha Tiwari Missing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / पंजाब में मिली रायसेन की निकिता लोधी, प्रेमी संग रचाई शादी, मांगी सुरक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.