मिल गई श्रद्धा तिवारी, मांग में सिंदूर लगाकर पति के साथ लौटी

Shraddha Tiwari Missing: 23 अगस्त से लापता मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली श्रद्धा तिवारी आखिरकार मिल गई। गुरुवार को पुलिस को श्रद्धा के मंदसौर में होने की सूचना मिली। जानकारी मिलने के बाद एमआईजी पुलिस मंदसौर पहुंची और श्रद्धा को इंदौर लेकर आई। श्रद्धा ने अपने माता-पिता से भी संपर्क किया और अपने गायब होने के पिछे की वजह का खुलासा किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद श्रद्धा तिवारी के मांग में सिंदूर था। साथ ही उसके साथ उसका पति भी मौजूद था, जिससे 'लापता लेडी' श्रद्धा ने लव मैरिज की है।
शुक्रवार को श्रद्धा तिवारी और उसका पति एमआईजी थाने पहुंचे है, जहां पुलिस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, श्रद्धा तिवारी सही सलामत इंदौर लौट आई है। उसने मंदसौर में करण योगी नाम के युवक से मंदिर में शादी कर ली है। बता दें कि, श्रद्धा की गुमशुदगी से उसके परिजन काफी परेशान थें। वहीं श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
परिजनों ने अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया था। परिजनों ने श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर दरवाजे पर लगाई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर घर वाले लापता व्यक्ति की उल्टी तस्वीर दरवाजे पर लगाते हैं तो वह जल्द ही वापस लौट आता है। सोनम रघुवंशी के लापता होने पर उसके पिता ने भी ये टोटका किया था और कुछ दिन बाद ही सोनम लौट आई थी। वहीं सोनम की ही तरह श्रद्धा भी वापस लौट आई है।
प्रारंभिक जांच में पता चला था कि श्रद्धा किसी पारिवारिक कलह से नाराज होकर घर से चली गई है। परिजनों का कहना था कि, पढ़ाई और अनुशासन के कारण वह परेशान थी। घर में डांट फटकार के बाद श्रद्धा नाराज हो गई थी और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। श्रद्धा का फोन भी घर पर था। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।