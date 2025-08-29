मिल गई श्रद्धा तिवारी, मांग में सिंदूर लगाकर पति के साथ लौटी

Shraddha Tiwari Missing: 23 अगस्त से लापता मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली श्रद्धा तिवारी आखिरकार मिल गई। गुरुवार को पुलिस को श्रद्धा के मंदसौर में होने की सूचना मिली। जानकारी मिलने के बाद एमआईजी पुलिस मंदसौर पहुंची और श्रद्धा को इंदौर लेकर आई। श्रद्धा ने अपने माता-पिता से भी संपर्क किया और अपने गायब होने के पिछे की वजह का खुलासा किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद श्रद्धा तिवारी के मांग में सिंदूर था। साथ ही उसके साथ उसका पति भी मौजूद था, जिससे 'लापता लेडी' श्रद्धा ने लव मैरिज की है।