Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

मिल गई श्रद्धा तिवारी, मांग में सिंदूर लगाकर पति के साथ लौटी

Shraddha Tiwari Missing: 23 अगस्त से लापता मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली श्रद्धा तिवारी आखिरकार मिल गई। श्रद्धा ने अपने माता-पिता से भी संपर्क किया और अपने गायब होने के पिछे की वजह का खुलासा किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद श्रद्धा तिवारी के मांग में सिंदूर था। साथ ही उसके साथ उसका पति भी मौजूद था, जिससे 'लापता लेडी' श्रद्धा ने लव मैरिज की है।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 29, 2025

Shraddha Tiwari Missing
Shraddha Tiwari Missing मिल गई श्रद्धा तिवारी, मांग में सिंदूर लगाकर पति के साथ लौटी (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Shraddha Tiwari Missing: 23 अगस्त से लापता मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली श्रद्धा तिवारी आखिरकार मिल गई। गुरुवार को पुलिस को श्रद्धा के मंदसौर में होने की सूचना मिली। जानकारी मिलने के बाद एमआईजी पुलिस मंदसौर पहुंची और श्रद्धा को इंदौर लेकर आई। श्रद्धा ने अपने माता-पिता से भी संपर्क किया और अपने गायब होने के पिछे की वजह का खुलासा किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद श्रद्धा तिवारी के मांग में सिंदूर था। साथ ही उसके साथ उसका पति भी मौजूद था, जिससे 'लापता लेडी' श्रद्धा ने लव मैरिज की है।

पुलिस कर रही पूछताछ

शुक्रवार को श्रद्धा तिवारी और उसका पति एमआईजी थाने पहुंचे है, जहां पुलिस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, श्रद्धा तिवारी सही सलामत इंदौर लौट आई है। उसने मंदसौर में करण योगी नाम के युवक से मंदिर में शादी कर ली है। बता दें कि, श्रद्धा की गुमशुदगी से उसके परिजन काफी परेशान थें। वहीं श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

ये भी पढ़ें

5 दिन से ‘श्रद्धा तिवारी’ लापता, पिता ने किया टोटका, खोजने वाले को देंगे 51 हजार
इंदौर
Shraddha Tiwari Missing

टोटके का सहारा

परिजनों ने अपनी बेटी की घर वापसी के लिए टोटके का सहारा लिया था। परिजनों ने श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर दरवाजे पर लगाई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर घर वाले लापता व्यक्ति की उल्टी तस्वीर दरवाजे पर लगाते हैं तो वह जल्द ही वापस लौट आता है। सोनम रघुवंशी के लापता होने पर उसके पिता ने भी ये टोटका किया था और कुछ दिन बाद ही सोनम लौट आई थी। वहीं सोनम की ही तरह श्रद्धा भी वापस लौट आई है।

पारिवारिक कलह से थी परेशान

प्रारंभिक जांच में पता चला था कि श्रद्धा किसी पारिवारिक कलह से नाराज होकर घर से चली गई है। परिजनों का कहना था कि, पढ़ाई और अनुशासन के कारण वह परेशान थी। घर में डांट फटकार के बाद श्रद्धा नाराज हो गई थी और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। श्रद्धा का फोन भी घर पर था। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।

ये भी पढ़ें

अर्चना तिवारी के बाद इंदौर से ‘श्रद्धा तिवारी’ लापता, आखिरी वीडियो आया सामने, सर्च ऑपरेशन शुरू
इंदौर
Missing Girl Shradha Tiwari Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मिल गई श्रद्धा तिवारी, मांग में सिंदूर लगाकर पति के साथ लौटी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.