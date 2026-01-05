11 जनवरी को इंदौर आ सकते हैं राहुल गांधी, जहरीले पानी से 17 मौतों को बड़ा मुद्दा बना रही कांग्रेस

कोंग्रेस नेता राहुल गाँधी (File Photo)
Rahul Gandhi- इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से मरनेवालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। रविवार को 69 साल के ओमप्रकाश शर्मा ने दम तोड़ दिया। मूलत: धार के रहने वाले स्वर्गीय शर्मा अपने बेटे के घर आए थे। परिजनों ने बताया कि दूषित पानी से उनकी किडनी खराब हो गई थी। इस बीच कांग्रेस ने इंदौर में 11 जनवरी को प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी है। इस आंदोलन में प्रदेशभर के कांग्रेसी शामिल होंगे। इंदौर त्रासदी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी इंदौर आने की चर्चा चल रही है।
भागीरथपुरा में दूषित पानी से हजारों लोग बीमार हो गए जबकि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गरमा चुकी है। विपक्षी दल तो राज्य सरकार को घेर ही रहे हैं, कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी मामले में अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है।
दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले में कांग्रेस मुखर है। इंदौर त्रासदी के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्यमित्र भार्गव को जिम्मेदार बताते हुए दोनों नेताओं के इस्तीफे मांग रही है। इसके लिए कांग्रेसी पिछले 4-5 दिनों से प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ये है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के इंदौर निवास पर पुलिस सुरक्षा और सख्त करनी पड़ी है।
कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में आंदोलन करने की घोषणा की है। पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और राज्य सरकार की तगड़ी घेराबंदी करने की योजना बनाई है। आंदोलन की तैयारियों को लेकर प्रदेेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने गांधी भवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ आंदोलन की रुपरेखा बनाई।
भागीरथपुरा में शनिवार को जिस तरह प्रशासन और भाजपाइयों ने कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को रोका उससे कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया है। यही वजह है कि रविवार को राज्य में कांग्रेसियों ने और जोश दिखाते हुए कई जिलों में उग्र प्रदर्शन किया। प्रदेशभर में कांग्रेसी इंदौर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए 11 जनवरी को राहुल गांधी के भी यहां आने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने 6 जनवरी को भागीरथपुरा जाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ वे खुद वहां जाएंगे। दूषित जल सप्लाई से प्रभावितों से मिलेंगे,
मृतकों के घर जाकर परिजनों को ढाढस बंधाएंगे और हालात का जायजा लेंगे।
