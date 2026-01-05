11 जनवरी को इंदौर आ सकते हैं राहुल गांधी, जहरीले पानी से 17 मौतों को बड़ा मुद्दा बना रही कांग्रेस

Rahul Gandhi- इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से मरनेवालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। रविवार को 69 साल के ओमप्रकाश शर्मा ने दम तोड़ दिया। मूलत: धार के रहने वाले स्वर्गीय शर्मा अपने बेटे के घर आए थे। परिजनों ने बताया कि दूषित पानी से उनकी किडनी खराब हो गई थी। इस बीच कांग्रेस ने इंदौर में 11 जनवरी को प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी है। इस आंदोलन में प्रदेशभर के कांग्रेसी शामिल होंगे। इंदौर त्रासदी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी इंदौर आने की चर्चा चल रही है।