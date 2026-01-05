5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, 17वीं मौत से हड़कंप

Indore Contaminated Water Case: एक और जिंदगी लील गया दूषित पानी, बेटे से मिलने इंदौर आए थे रिटायर्ड पुलिसकर्मी, अब नहीं रहे...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 05, 2026

17th death due to Contaminated Water indore

बेटे से मिलने इंदौर आए थे रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा, दूषित पानी से गई जान। (photo: patrika)

Indore Contaminated Water Case: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओमप्रकाश शर्मा (69) की मौत हो गई। 17वीं मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

बेटे से मिलने इंदौर आए थे ओमप्रकाश

ओमप्रकाश अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच रिपोर्ट में उनकी किडनी खराब पाई गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। बता दें कि अब तक 398 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें 142 का इलाज जारी है। इनमें से 16 मरीज फिलहाल ICU में भर्ती हैं। बता दें कि ओमप्रकाश की मौत रविवार दोपहर को हुई थी।

देश के 3 बड़े शहरों की एक्सपर्ट टीम पहुंची, कोलकाता से आए वैज्ञानिक लेंगे सैंपल

इधर इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय में रविवार को कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में कलेक्टर ने भागीरथपुरा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें कार्य कर रही हैं। कोलकाता से आए वैज्ञानिक डॉ. प्रमित घोष और वैज्ञानिक डॉ. गौतम चौधरी सैंपल लेकर वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे। इसके लिए टीम भागीरथपुरा क्षेत्र से पानी के रैंडम सैंपल कलेक्ट करेगी।

लीकेज मरम्मत कार्य हुआ तेज, आरओ और बोतलबंद पानी की मांग बढ़ी

भागीरथपुरा इलाके में लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। बोरिंग में भी लीकेज की जांच की जा रही है। रहवासियों का कहना है कि फिलहाल पीने के पानी की आपूर्ति यहां टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। साफ पानी की मांग को देखते हुए अब गलियों में बोतलबंद पानी से भरी गाड़ियां भी घूमने लगी हैं। वहीं आरओ की बिक्री भी बढ़ गई है। लोग अपने घरों में आरओ लगवा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल
ग्वालियर
postal department big initiative

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 12:53 pm

Published on:

05 Jan 2026 12:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, 17वीं मौत से हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में शीतलहर, नया सिस्टम एक्टिव अगले तीन दिन दांत किटकटाने वाली ठंड, आने-जाने वाली उड़ानें हुई लेट

MP weather record breaking winter
इंदौर

पानी से मौतें शर्मनाक… देशभर में बदनाम हुआ इंदौर, कांग्रेस की आवाज बुलंद #गालीबाज_कैलाश को हटाओ

Indore Water Contamination Case Congress Demand to Resignation of Minister Kailash Vijayvargiya
इंदौर

दूषित पानी पीने से 7 दिन बाद भी हालात खराब, 65 मरीज भर्ती, 16 ICU में खतरे में जिंदगी

Indore Water Contamination Case
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी का कहर, फिर 65 मरीज पहुंचे क्लिनिक, 16 अब भी ICU में

Indore contaminated water
राष्ट्रीय

इंदौर ही नहीं, भोपाल में भी पानी का सिस्टम फेल, तब भी बैक्टीरिया मिला पानी पी रहे थे लोग

Indore Contaminated Water
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.