भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, 17वीं मौत से हड़कंप

बेटे से मिलने इंदौर आए थे रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा, दूषित पानी से गई जान। (photo: patrika)
Indore Contaminated Water Case: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओमप्रकाश शर्मा (69) की मौत हो गई। 17वीं मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
ओमप्रकाश अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच रिपोर्ट में उनकी किडनी खराब पाई गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। बता दें कि अब तक 398 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें 142 का इलाज जारी है। इनमें से 16 मरीज फिलहाल ICU में भर्ती हैं। बता दें कि ओमप्रकाश की मौत रविवार दोपहर को हुई थी।
इधर इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय में रविवार को कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में कलेक्टर ने भागीरथपुरा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में कोलकाता, दिल्ली और भोपाल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें कार्य कर रही हैं। कोलकाता से आए वैज्ञानिक डॉ. प्रमित घोष और वैज्ञानिक डॉ. गौतम चौधरी सैंपल लेकर वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे। इसके लिए टीम भागीरथपुरा क्षेत्र से पानी के रैंडम सैंपल कलेक्ट करेगी।
भागीरथपुरा इलाके में लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। बोरिंग में भी लीकेज की जांच की जा रही है। रहवासियों का कहना है कि फिलहाल पीने के पानी की आपूर्ति यहां टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। साफ पानी की मांग को देखते हुए अब गलियों में बोतलबंद पानी से भरी गाड़ियां भी घूमने लगी हैं। वहीं आरओ की बिक्री भी बढ़ गई है। लोग अपने घरों में आरओ लगवा रहे हैं।
