भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, 17वीं मौत से हड़कंप

ओमप्रकाश अपने बेटे से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच रिपोर्ट में उनकी किडनी खराब पाई गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। बता दें कि अब तक 398 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें 142 का इलाज जारी है। इनमें से 16 मरीज फिलहाल ICU में भर्ती हैं। बता दें कि ओमप्रकाश की मौत रविवार दोपहर को हुई थी।