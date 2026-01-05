5 जनवरी 2026,

सोमवार

ग्वालियर

घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल

MP News: डाक विभाग का नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम होगा लागू, मध्य प्रदेश समेत देशभर के इन शहरों में शुरू होगी स्मार्ट सुविधा...

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Jan 05, 2026

postal department big initiative

postal department big initiative (photo: patrika)

MP News: ग्वालियर में जल्द ही डाक विभाग का नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस) लागू होगा, जो पार्सल डिलीवरी के पूरे अनुभव को और भी आसान और आधुनिक बनाएगा। अगर पोस्टमैन को घर पर कोई नहीं मिलता, तो अब ग्राहक अपनी पार्सल को स्मार्ट मशीन से कलेक्ट कर सकेंगे। ऐसे काम करेगा अगर ग्राहक पार्सल डिलीवरी के समय घर पर नहीं मिलते, तो पार्सल स्मार्ट मशीन में रखा जाएगा। ग्राहक को मैसेज भेज बताया जाएगा कि पार्सल कहां रखा है। ग्राहक ओटीपी के जरिए मशीन से पार्सल ले सकते हैं। इससे डिलीवरी का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिड अपडेट हो जाएगा।

ग्वालियर के दो प्रमुख स्थानों पर सेवा

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में यह सेवा सिंधिया स्कूल और सिंधिया कन्या विद्यालय के पास उपलब्ध होगी। नई सुविधा के बारे में डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक एके सिंह ने बताया कि ग्वालियर में रोजाना लगभग 350 से 400 पार्सल आते हैं और इनमें से 8-10 प्रतिशत पार्सल उसी दिन डिलीवर नहीं हो पाते। ऐसे में अब स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा।

इन शहरों में मिलेगी सुविधा

इंदौर: तक्षशिला डिलीवरी, खातीवाला टैंक

सियागंज ग्वालियर: सिंधिया स्कूल और सिंधिया कन्या विद्यालय

चेन्नई: अन्ना रोड, मायलापुर, टी. नगर, अंबत्तूर

हैदराबाद: बंजारा हिल्स, ऊह्रश्वपल, वनस्थलीपुरम

OTP दिखाने पर ही डिलीवरी

भारतीय डाक विभाग ने डिलीवरी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली भी शुरू की है। इसका मतलब है कि जब कोई पार्सल या आर्टिकल डिलीवरी के लिए पहुंचेगा, तो प्राप्तकर्ता ग्राहक के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। OTP दिखाने के बाद ही पार्सल दिया जाएगा। इससे गलत पते या किसी अन्य व्यक्ति को पार्सल मिलने की संभावना खत्म हो गई है। पार्सल सीधे उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसके नाम से वह बुक किया गया है।

Published on:

05 Jan 2026 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल

