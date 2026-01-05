घर पर ताला…फिर भी होगी पार्सल डिलीवरी, डाक विभाग की स्मार्ट पहल

MP News: ग्वालियर में जल्द ही डाक विभाग का नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस) लागू होगा, जो पार्सल डिलीवरी के पूरे अनुभव को और भी आसान और आधुनिक बनाएगा। अगर पोस्टमैन को घर पर कोई नहीं मिलता, तो अब ग्राहक अपनी पार्सल को स्मार्ट मशीन से कलेक्ट कर सकेंगे। ऐसे काम करेगा अगर ग्राहक पार्सल डिलीवरी के समय घर पर नहीं मिलते, तो पार्सल स्मार्ट मशीन में रखा जाएगा। ग्राहक को मैसेज भेज बताया जाएगा कि पार्सल कहां रखा है। ग्राहक ओटीपी के जरिए मशीन से पार्सल ले सकते हैं। इससे डिलीवरी का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिड अपडेट हो जाएगा।