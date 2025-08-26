Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

अर्चना तिवारी के बाद इंदौर से ‘श्रद्धा तिवारी’ लापता, आखिरी वीडियो आया सामने, सर्च ऑपरेशन शुरू

Shraddha Tiwari Missing: मध्यप्रदेश की बहुचर्चित 'लापता लेडी' अर्चना तिवारी जैसी एक और घटना सामने आई है। अर्चना तिवारी के बाद अब इंदौर से 21 वर्षीय लड़की श्रद्धा तिवारी गायब हो गई। श्रद्धा तिवारी को गायब हुए 72 घंटे से ज्यादा को समय बीत चुका है लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 26, 2025

Missing Girl Shradha Tiwari Case
Missing Girl Shradha Tiwari Case (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Shraddha Tiwari Missing: मध्यप्रदेश की बहुचर्चित 'लापता लेडी' अर्चना तिवारी जैसी एक और घटना सामने आई है। अर्चना तिवारी के बाद अब इंदौर से 21 वर्षीय लड़की श्रद्धा तिवारी गायब हो गई। श्रद्धा तिवारी को गायब हुए 72 घंटे से ज्यादा को समय बीत चुका है लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं सोशल मीडिया पर करीब दो दिन से लापता श्रद्धा तिवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, इंदौर शहर के गुजराती कॉलेज में पढ़ने वाली श्रद्धा तिवारी को लापता हुए 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। श्रद्धा का फोन भी घर पर है। इस मामले में एमआईजी थाने की पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस की टीम श्रद्धा की तलाश में जुटी हुई है।

श्रद्धा तिवारी का वीडियो आया सामने

लापता श्रद्धा तिवारी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में श्रद्धा लाल टी शर्ट पहने सड़क पर चलती नजर आ रही है। पुलिस ने अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

ये है अर्चना तिवारी मामला

7 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के बी-3 कोच में सवार होकर कटनी जा रही अर्चना तिवारी खुद की साजिश के तहत लापता हुई थी। अर्चना तिवारी (Archana Tiwari)ने सोच समझ कर अपने अपहरण की प्लानिंग रची थी और उसकी प्लानिंग ऐसी थी कि पुलिस को कुछ पता न चल सके। एसपी रेलवे की मानें तो उसने जानबूझकर फोन जगंलों में फिंकवाया और ट्रेन में अपना सामान छोड़ा ताकि, पुलिस को गुमराह किया जा सके। भोपाल जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। 13 दिन बाद एमपी जीआरपी टीम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से सटी नेपाल बॉर्डर के धनगढ़ी शहर के एयरपोर्ट से बरामद कर भोपाल ले आई।

Published on:

26 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अर्चना तिवारी के बाद इंदौर से 'श्रद्धा तिवारी' लापता, आखिरी वीडियो आया सामने, सर्च ऑपरेशन शुरू

