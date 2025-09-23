भोपाल-कानपुर कॉरिडोर के निर्माण में अधिग्रहण की बाधा, लोग नहीं छोड़ रहे जमीन

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कानपुर तक कॉरिडोर बनाया जाना है। भोपाल से रायसेन के बीच निर्माण-कार्य शुरु हो रहा है, लेकिन इसके निर्माण में अधिग्रहण और अतिक्रमण दोनों बाधा बन रहे हैं। जब सोमवार को जमीन की नाप और झाड़ियों को हटाने के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारी पहुंचे, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
दरअसल, पहले ही दिन रायसेन बायपास रोड पर जमीन का चिन्हांकन करने आई एनएचएआई और निर्माण एजेंसी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ जगहों पर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मिलने के बाद भी लोग जमीन से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है।
सर्वे में सामने आया कि सरकारी जमीन पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। कुछ लोग अधिग्रहण राशि लेने के बावजूद जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के लिए जमीन खाली कराने की बड़ी चुनौती बन गई है।
भोपाल-कानपुर कॉरिडोर को लेकर बीते दिनो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मार्च 2027 तक यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में अब एनएचएआई ओर प्रशासन को तय समय में निर्माण को पूर्ण कराने की चुनौती रहेगी। कॉरिडोर के तहत रायसेन क्षेत्र के कोड़ी से विदिशा तक सड़क़ का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। इसे भोपाल तक जोड़ने के लिए काम शुरू किया जा रहा है।