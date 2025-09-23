भोपाल-कानपुर कॉरिडोर के निर्माण में अधिग्रहण की बाधा, लोग नहीं छोड़ रहे जमीन

भोपाल-कानपुर कॉरिडोर को लेकर बीते दिनो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मार्च 2027 तक यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में अब एनएचएआई ओर प्रशासन को तय समय में निर्माण को पूर्ण कराने की चुनौती रहेगी। कॉरिडोर के तहत रायसेन क्षेत्र के कोड़ी से विदिशा तक सड़क़ का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। इसे भोपाल तक जोड़ने के लिए काम शुरू किया जा रहा है।