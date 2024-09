छोटे को डूबता नहीं देख सका बड़ा भाई, बचाने के लिए लगा दी छलांग, दोनों की दर्दनाक मौत

Two brothers drowned in a pond in Gauharganj बड़े भाई का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। छोटा भाई मुसीबत में हो तो बड़ा भाई अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटता।

रायसेन•Sep 04, 2024 / 07:39 pm• deepak deewan

Two brothers drowned in a pond in Gauharganj near Bhojpur in Raisen

Two brothers drowned in a pond in Gauharganj near Bhojpur in Raisen बड़े भाई का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। छोटा भाई मुसीबत में हो तो बड़ा भाई अपनी जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटता। भाइयों के ऐसे प्रेम की मिसाल मध्यप्रदेश में तब सामने आई जब एक किशोर तालाब में गिर गया। उसे डूबने से बचाने के लिए बड़े भाई ने भी तुरंत तालाब में छलांग लगा दी लेकिन आखिरकार दोनों ही डूब गए। दोनों सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई।