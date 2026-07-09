9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

14 साल की रेप पीड़िता के बयान बने आधार, राजगढ़ में जिंदगीभर जेल में दिन-रात काटेगा आरोपी

life imprisonment for rapist: अगस्त 2025 में सुठालिया क्षेत्र में सामने आए पॉस्को एक्ट व दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ब्यावरा ने सुनाया अहम फैसला
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Jul 09, 2026

rape case: आरोपी को उम्रकैद (Photo Source - Patrika)

rape case: आरोपी को उम्रकैद (Photo Source - Patrika)

Rajghar news:एमपी के राजगढ़ जिले में नाबालिग को अगवाकर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। एडीजे रजनी प्रकाश बाथम की अदालत ने आरोपी अल्फेज पुत्र अफजल खान निवासी नट मोहल्ला सुठालिया को यह सजा सुनाई है। खास बात यह है कि, डीएनए रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी अदालत ने पीड़िता के वीडियो-बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार पाते हुए यह सजा सुनाई है।

मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओ डॉली गुप्ता के अनुसार, बीती 4 अगस्त 2025 को फरियादी ने सुठालिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, उनकी 14 वर्षीय (नाबालिग) बेटी बगैर बताए कहीं चली गई है। अल्फेज खान पर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह जाहिर किया था।

किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ता को बरामद कर संदेही को हिरासत में लिया था। पीड़िता ने वीडियोग्राफी बयान दिया दिया था कि आरोपी उसे फोन लगाता था। एक दिन अकेली देखकर आरोपी ने उसके घर पहुंचकर शादी का भरोसा दिलाया फिर जबरजस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर माता- पिता को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। डर की वजह से पीड़िता ने किसी को कुछ बताया नहीं। घटना दिनांक को आरोपी बाइक से पाड़िता के घर गया और शादी करने का झांसा देकर उसे बाइक पर बिठाकर ले गया था।

पुलिस ने बयानों के अधार पर 64(2) एम, 65(1), 332(बी) बीएनएस 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई। जांच पूरी कर केस डायरी अदालत में पेश की। सुनवाई के दौरान तमाम गवाह व सबूतों और अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत हुए आरोपी अल्फेज खान को धारा 332(बी), बीएनएस में 10 साल कठिन कारावास व 10 हजार, धारा 65(1), बीएनएस में उम्रकैद व 10 हजार और धारा 5(एल)/6 पॉस्को एक्ट में उम्रकैद व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

डीएनए रिपोर्ट निगेटिव, वीडियोग्राफी बयान बने सजा का आधार

सुनवाई के दौरान अदालत में बरामदगी के तुरंत बाद एसआइ पूजा राठौर द्वारा लिए गए पीड़िता के वीडियोग्राफी बयानों की रेकॉर्डिंग कोर्ट में चलाकर दिखाई गई। वहीं पीड़िता ने भी अदालत में वही बयान दिए जो वीडियोग्राफी में दिए थे। अदालत ने माना कि आरोपी ने पीड़िता से रिपोर्ट करने के काफी पहले शारीरिक संबंध बनाए थे। बचाव पक्ष ने अपने इस तथ्य पर बार बार जोर दिया कि, डीएनए रिपोर्ट निगेटिव है, जिसका फायदा आरोपी को दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

झूठा फंसाने का बचाव भी काम नहीं आया

बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है लेकिन आरोपी पक्ष अदालत के सामने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि, जिनसे यह साबित हो सके कि, आरोपी के खिलाफ पीड़िता पक्ष ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

‘हेड कॉन्स्टेबल करता है पीछा, कार में बंधक बनाया’, इंदौर में लेडी कॉन्स्टेबल ने कराई FIR

ये भी पढ़ें
INDORE

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 04:50 pm

Published on:

09 Jul 2026 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / 14 साल की रेप पीड़िता के बयान बने आधार, राजगढ़ में जिंदगीभर जेल में दिन-रात काटेगा आरोपी

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Helpline: CM हेल्पलाइन पर शिकायत की तो राजगढ़ में दो भाइयों को पंचायत में बुलाकर पीटा, पीड़ित ने थाने में कीटनाशक पीया

RAJGARH
राजगढ़

भाजपा समर्थित नपा अध्यक्ष को ब्लैकमेल कर रही दूसरी पत्नी, मांगे डेढ़ करोड़, राजगढ़ में FIR

Rajgarh Nagarpalika President Vinod Sahu
राजगढ़

120 मिनट तक जमीन पर तड़पती रही सीमा, सबको लगा काम कर रही, ‘कोबरा’ ने डसा, ब्यावरा में मौत

Snake bite: सीमा की सांप के काटने से मौत (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

पुलिस चौकी से 3 किमी. दूर बेखौफ रेत माफिया, ब्यावरा में बहाव में पलटे, मशीनें फंसी

Illegal sand mining: प्रकृति ने खुद थामे ट्रैक्टरों के पहिए (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

Sehore : झाड़-फूंक कराने जा रहे थे, ट्रक ने मार दी टक्कर, बाप-बेटे समेत राजगढ़ के 5 लोगों की मौत

Road Accident
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.