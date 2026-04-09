MP में ‘भगवान’ भी बेचेंगे गेहूं! सरकारी पंजीयन में सामने आया बड़ा ‘खेल’

MP news: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सरकारी पंजीयन के नाम पर बड़ा 'खेल' चल रहा है। बंजर जमीन को उपजाऊ बताकर पंजीयन करवाने के बाद अब 'भगवान' का भी पंजीयन राजगढ़ में हो गया। यानी भगवान अब किसान बनकर अपनी उपज बेचेंगे। जिले के कटारियाखेड़ी गांव के मंदिर की जमीन का पंजीयन माल्याहेड़ी के किसान ने करवा लिया। दरअसल, सरकारी खरीदी में धांधली करने और उसके नाम पर गाढ़ी कमाई करने के लिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिसमें नियमों को ताक में रखकर मनमर्जी के पंजीयन हो रहे हैं। शासन-प्रशासन की तमाम सख्ती के बीच यह हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम ऐसे खसरे और ऐसे पंजीयनों की जांच कर रहे हैं। उनमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। पिछले सालों में भी ऐसी गड़बड़ी होती रही है लेकिन पकड़ में नहीं आ पाई। अब प्रशासनिक स्तर पर पटवारियों के सत्यापन के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ में आई है।