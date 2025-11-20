बंदर की ‘तेरहवीं’ में एक लाख रुपए जुटाए, 4 हजार लोगों ने किया भोज, मुंडवाईं दाढ़ी-मूंछें

बंदर का अंतिम संस्कार भी डीजे की धुन के साथ अंतिम यात्रा निकालकर किया गया था। गांव के हरिसिंह दिलावरी ने बताया कि 7 नवंबर को बंदर की मौत हो गई थी। बंदर सुबह जंगल की ओर से गांव में आ गया था। वह उछल-कूद कर रहा था। तभी वह गांव के बाहर से निकल रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा गांव वालों ने उसे भोजन पानी दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया था। 8 नवंबर को पूरा गांव मंदिर के पास जमा हुआ और बंदर के लिए डोल बनाकर अर्थी सजाई गई थी। इसके बाद मुक्तिधाम पर विधि-विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया था।