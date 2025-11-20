Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

बंदर की ‘तेरहवीं’ में एक लाख रुपए जुटाए, 4 हजार लोगों ने किया भोज, मुंडवाईं दाढ़ी-मूंछें

Monkey Funeral: बंदर के अंतिम संस्कार में 4 हजार लोगों ने भोज किया।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Himanshu Singh

Nov 20, 2025

rajgarh news

Monkey Funeral: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक बंदर की मौत पर अंतिम संस्कार के बाद मृत्यु भोज यानी तेरहवीं का आयोजन भी किया गया। जिसमें ग्रामीणों ने मिलकर एक लाख रुपए एकत्रित किए और चार हजार लोगों ने भोजन किया।

तेरहवीं में 35 किलोमीटर दूर से लोग शामिल हुए

पूरा मामला दरावरी गांव का है। यहां पर सात नंवबर को हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से बंदर की मौत हो गई थी। इसके बाद आठ नंवबर को बैंड बाजे के साथ मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। मंगलवार को गांव में करीब 35 किलोमीटर दूर तक के गांवों के लोग शामिल हुए। बंदर की मृत्यु से दुखी ग्रामीणों ने चंदा कर इस भोज का आयोजन किया।

अंतिम संस्कार में मौजूद था डीजे

बंदर का अंतिम संस्कार भी डीजे की धुन के साथ अंतिम यात्रा निकालकर किया गया था। गांव के हरिसिंह दिलावरी ने बताया कि 7 नवंबर को बंदर की मौत हो गई थी। बंदर सुबह जंगल की ओर से गांव में आ गया था। वह उछल-कूद कर रहा था। तभी वह गांव के बाहर से निकल रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा गांव वालों ने उसे भोजन पानी दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया था। 8 नवंबर को पूरा गांव मंदिर के पास जमा हुआ और बंदर के लिए डोल बनाकर अर्थी सजाई गई थी। इसके बाद मुक्तिधाम पर विधि-विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया था।

11वें दिन हुआ अस्थि विसर्जन

सोमवार को 11वें दिन गांव के पटेल बीरमसिंह सौंधिया खुद पांच पंचों के साथ अस्थियां लेकर उज्जैन गए और पंडित द्वारा विधि-विधान से बंदर की अस्थियों को शिप्रा नदी में विसर्जित किया। पटेल ने बंदर के लिए अपनी दाढ़ी भी बनवाकर परिवार के सदस्य की तरह 11वें का कार्यक्रम कराया।

हनुमानजी का रूप बंदर

ग्रामीणों का मानना है कि बंदर हनुमानजी का ही रूप हैं। उन्हें इंसान का ही स्वरूप मानकर यह पूरी प्रक्रिया की गई। इसके बाद ग्रामीणों में चंदा कर मृत्यु भोज कराया। आयोजन के लिए ग्रामीणों ने हलवाई को बुलवाया। जहां गांव के बाहर बने एक मंदिर के पास खुले मैदान में पांच क्विंटल आटे की पूड़ी, 40 किलो नमकीन, 100 लीटर छाछ से कड़ी, 180 लीटर तेल, 1 क्विंटल शक्कर से नुक्ती (बूंदी) सहित भोजन बनवाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 02:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / बंदर की ‘तेरहवीं’ में एक लाख रुपए जुटाए, 4 हजार लोगों ने किया भोज, मुंडवाईं दाढ़ी-मूंछें

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘करणी सेना’ का ‘चक्काजाम’…राजस्थान के युवकों ने की पिटाई, विरोध में थाने के सामने बैठे समर्थक

राजगढ़

सारंगपुर सीएमओ की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 10 फीट तक घिसटते हुए डिवाइडर पर चढ़ी

Agra Mumbai National Highway Accident
राजगढ़

‘ससुराल वाले पत्नी की शादी नौकरी वाले से कर रहे’, ये कहकर एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर..

rajgarh
राजगढ़

एमपी से जुड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन, अलर्ट पर प्रशासन

DELHI BLAST
राजगढ़

मौसम के मिजाज होंगे सख्त, 12,13,14,15 नवंबर को बारिश-शीतलहर का Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.