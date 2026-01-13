ट्रैक्टर में जा घुसी बच्चों से भरी स्कूल बस, सड़क पर फैला तेल; कांप गए घायल बच्चे

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में दो साल पहले खत्म हो चुके टैक्स और फिटनेस के बावजूद दौड़ रही खटारा स्कूल बस मंगलवार दोपहर हादसे का शिकार हो गई। जिसमें सवार बच्चों में से 10 को घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हादसा खिलचीपुर में हुआ। जहां एक ट्रैक्टर में पीछे से सरदार पटेल अकेडमी की बस टकरा गई। हादसे के बाद बच्चे घबरा गए। वह काफी देर तक कांपते रहे।



हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर का इंजन टूट गया और सड़क पर ऑइल फैल गया। बस चालक और ट्रैक्टर का चालक बच्चों को मौके पर छोड़ भाग निकले। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम अंकिता जैन, एसडीओपी धर्मवीरसिंह नागर और टीआई उमाशंकर मुकाती मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली। बता दें कि ट्रैक्टर घाटाखेड़ी निवासी ईश्वर दांगी और बस हिनोत्या निवासी रतन सिंह चला रहा था।