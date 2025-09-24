Accident: पैदल डोंगरगढ़ जा रही 12वीं टॉपर छात्रा को थार ने कुचला, दर्दनाक मौत

CG Accident: नवरात्र पर्व की शुरुआत होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल डोंगरगढ मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रैफिक को वन वे किया जाता है। इस आदेश के पहले दिन ही पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। ( CG News ) नवरात्र के दूसरे दिन ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 12वीं टॉपर छात्रा की मौत हो गई। तेज रफ्तार थार चालक ने पदयात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना इलाके की है। जहां थार ने युवती को रौंद दिया।