Accident: पैदल डोंगरगढ़ जा रही 12वीं टॉपर छात्रा को थार ने कुचला, दर्दनाक मौत

CG Accident: नवरात्र पर्व की शुरुआत होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल डोंगरगढ मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रैफिक को वन वे किया जाता है। इस आदेश के पहले दिन ही पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। ( CG News ) नवरात्र के दूसरे दिन ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 12वीं टॉपर छात्रा की मौत हो गई। तेज रफ्तार थार चालक ने पदयात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना इलाके की है। जहां थार ने युवती को रौंद दिया।
जानकारी के अनुसार भिलाई के अटल आवास जामुल की रहने वाली महिमा साहू अपनी बहन और मोहल्ले के बाकी श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा में शामिल होकर मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जा रही थी। लेकिन माता के दर्शन से पहले ही दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बता दें कि महिमा साहू 12वीं की टॉपर थी। 2023 के परिक्षा परिणाम में राज्य में 6वां रैंक हासिल किया था। वह कलेक्टर बनना चाहती थी, इसके लिए वह IAS की पढ़ाई कर रहीं थी साथ ही पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी भी कर रही थी। इस घटना से परिवार को गहरा सदमा लगा है।
गंभीर चोट लगने से भिलाई निवासी पदयात्री महिमा पिता चंद्रहास साहू उम्र 27 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। हैरत कि बात यह है कि इस हादसे के बाद पुलिस ने अंजोरा से रामदरबार चौक तक वन-वे किया जबकि पुलिस की ओर से नवरात्र पर्व के 10 दिन पहले ही हाइवे पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के नाम पर तैयारी की जा रही थी। दावा किया गया था कि हाइवे से लेकर डोंगरगढ़ मेले तक 1 हजार जवानों की तैनाती की गई है।
थार वाहन में सवार लोग भी भिलाई के रहने वाले हैं और देवी दर्शन करने डोंगरगढ़ गए थे। वाहन चालक ने पदयात्रियों के लिए निर्धारित रूट पर चल रही महिमा को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद एक दूसरे वाहन के चालक ने युवती को तत्काल सेक्टर-9 हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पत्रिका टीम ने जायजा लिया तो पाया कि नवरात्र के पहले दिन से हाइवे को वन-वे नहीं किया गया था। पदयात्रियों से लेकर वाहन चालक सामान्य दिनों की तरह एक ही साइड पर आना-जाना कर रहे थे। जबकि अंजोरा से रामदरबार चौक तक वन-वे किया जाना था। एक रूट में पदयात्री आते-जाते और दूसरे साइड पर हैवी वाहनों की आवाजाही होती पर पुलिस ने पहले ही दिन ढिलाई बरती और युवती को जान गंवानी पड़ गई।
हाइवे पर पदयात्रियों के लिए रूट तो तय किया गया है पर पहले ही तरह रास्ता बताने के लिए जवानों की तैनाती नहीं की गई है। यही वजह है कि पदयात्री निर्धारित रूट की बजाए शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जबकि इन्हें ममता नगर अंडरब्रिज होते सुकुलदैहान से डोंगरगढ़ की ओर से आवाजाही करनी है।
सोमनी थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि भिलाई के अटल आवास घासीदास नगर जामुल निवासी महिमा साहू अपने पांच से छह साथियों के साथ देवी के दर्शन के लिए निकली थी। रातभर पैदल सफर करने के बाद मंगलवार सुबह मनकी के पास पहुंचे थे कि थार वाहन के चालक ने ठोकर मार दी।
एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह हाइवे को वनवे कर दिया गया। वाहन चालकों को निर्धारित रूट पर चलने निर्देशित कर रहे हैं। युवती को ठोकर मारने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है। वाहन चालक फरार है।