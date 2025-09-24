Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

Accident: पैदल डोंगरगढ़ जा रही 12वीं टॉपर छात्रा को थार ने कुचला, दर्दनाक मौत

CG Accident: माता के दर्शन के लिए पैदल डोंगरगढ़ जा रही 12वीं टॉपर महिमा साहू को तेज रफ्तार थार ने कुचल दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है…

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Sep 24, 2025

CG Accident news
पैदल डोंगरगढ़ जा रही 12वीं टॉपर छात्रा को थार ने कुचला, दर्दनाक मौत ( Photo - Patrika )

CG Accident: नवरात्र पर्व की शुरुआत होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल डोंगरगढ मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रैफिक को वन वे किया जाता है। इस आदेश के पहले दिन ही पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। ( CG News ) नवरात्र के दूसरे दिन ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 12वीं टॉपर छात्रा की मौत हो गई। तेज रफ्तार थार चालक ने पदयात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना इलाके की है। जहां थार ने युवती को रौंद दिया।

CG Accident: राज्य में 6वां रैंक

जानकारी के अनुसार भिलाई के अटल आवास जामुल की रहने वाली महिमा साहू अपनी बहन और मोहल्ले के बाकी श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा में शामिल होकर मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जा रही थी। लेकिन माता के दर्शन से पहले ही दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बता दें कि महिमा साहू 12वीं की टॉपर थी। 2023 के परिक्षा परिणाम में राज्य में 6वां रैंक हासिल किया था। वह कलेक्टर बनना चाहती थी, इसके लिए वह IAS की पढ़ाई कर रहीं थी साथ ही पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी भी कर रही थी। इस घटना से परिवार को गहरा सदमा लगा है।

उपचार के दौरान मौत

गंभीर चोट लगने से भिलाई निवासी पदयात्री महिमा पिता चंद्रहास साहू उम्र 27 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। हैरत कि बात यह है कि इस हादसे के बाद पुलिस ने अंजोरा से रामदरबार चौक तक वन-वे किया जबकि पुलिस की ओर से नवरात्र पर्व के 10 दिन पहले ही हाइवे पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के नाम पर तैयारी की जा रही थी। दावा किया गया था कि हाइवे से लेकर डोंगरगढ़ मेले तक 1 हजार जवानों की तैनाती की गई है।

थार ने मारी टक्कर

थार वाहन में सवार लोग भी भिलाई के रहने वाले हैं और देवी दर्शन करने डोंगरगढ़ गए थे। वाहन चालक ने पदयात्रियों के लिए निर्धारित रूट पर चल रही महिमा को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद एक दूसरे वाहन के चालक ने युवती को तत्काल सेक्टर-9 हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

खतरों के बीच सफर

पत्रिका टीम ने जायजा लिया तो पाया कि नवरात्र के पहले दिन से हाइवे को वन-वे नहीं किया गया था। पदयात्रियों से लेकर वाहन चालक सामान्य दिनों की तरह एक ही साइड पर आना-जाना कर रहे थे। जबकि अंजोरा से रामदरबार चौक तक वन-वे किया जाना था। एक रूट में पदयात्री आते-जाते और दूसरे साइड पर हैवी वाहनों की आवाजाही होती पर पुलिस ने पहले ही दिन ढिलाई बरती और युवती को जान गंवानी पड़ गई।

रास्ता बताने वाला नहीं

हाइवे पर पदयात्रियों के लिए रूट तो तय किया गया है पर पहले ही तरह रास्ता बताने के लिए जवानों की तैनाती नहीं की गई है। यही वजह है कि पदयात्री निर्धारित रूट की बजाए शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जबकि इन्हें ममता नगर अंडरब्रिज होते सुकुलदैहान से डोंगरगढ़ की ओर से आवाजाही करनी है।

भिलाई के जामुल निवासी है मृतका

सोमनी थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि भिलाई के अटल आवास घासीदास नगर जामुल निवासी महिमा साहू अपने पांच से छह साथियों के साथ देवी के दर्शन के लिए निकली थी। रातभर पैदल सफर करने के बाद मंगलवार सुबह मनकी के पास पहुंचे थे कि थार वाहन के चालक ने ठोकर मार दी।

एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह हाइवे को वनवे कर दिया गया। वाहन चालकों को निर्धारित रूट पर चलने निर्देशित कर रहे हैं। युवती को ठोकर मारने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है। वाहन चालक फरार है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 12:28 pm

Published on:

24 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Accident: पैदल डोंगरगढ़ जा रही 12वीं टॉपर छात्रा को थार ने कुचला, दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.