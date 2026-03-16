CG Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन आज से शुरू, राजनांदगांव में 450 शिक्षक जुटेंगे…

CG Board Exam: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के समापन के बाद आज से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो रहा है। जिले के स्टेट हाई स्कूल में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र में करीब साढ़े चार सौ शिक्षक दोनों कक्षाओं की लगभग डेढ़ लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे।