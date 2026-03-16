CG Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन आज से शुरू, राजनांदगांव में 450 शिक्षक जुटेंगे...(photo-patrika)
CG Board Exam: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के समापन के बाद आज से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो रहा है। जिले के स्टेट हाई स्कूल में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र में करीब साढ़े चार सौ शिक्षक दोनों कक्षाओं की लगभग डेढ़ लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे।
राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन स्टेट हायर सेकंडरी स्कूल में किया जाएगा। पूरे मूल्यांकन केंद्र में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि प्रक्रिया निर्बाध और पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके।
शिक्षा विभाग के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दो लॉट में किया जाएगा। पहले लॉट में शुरुआती तीन पेपर की कॉपियां मूल्यांकन केंद्र भेजी जा चुकी हैं। इन कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद दूसरे लॉट में अंतिम तीन पेपर की कॉपियां भेजी जाएंगी।
राजनांदगांव जिले में कुल लगभग डेढ़ लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। इस दौरान शिक्षक और अधिकारियों द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि परिणाम प्रक्रिया जल्द और समय पर पूरी की जाएगी ताकि छात्रों को परिणाम समय पर मिल सके।
मूल्यांकन केंद्र में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को गोपनीयता और निष्पक्षता के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को ध्यानपूर्वक जाँचा जाएगा और अंक सही तरीके से दर्ज किए जाएंगे।
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