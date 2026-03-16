CG Rape Case: बहला-फुसलाकर दो नाबालिगों से दुष्कर्म, आरोपियों पर पॉक्सो और IPC के तहत FIR दर्ज

नाबालिग पीड़ितों से पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1) IPC और धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट भी शामिल की गई। दोनों आरोपियों को 14 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद अन्य संभावित आरोपियों की भी पहचान करेगी।