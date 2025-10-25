छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों का चक्काजाम! बस, ट्रकों के पहिए थमने से हाईवे पर लगा लंबा जाम, आम जनता की बढ़ी परेशान

वाहन चालकों के हड़ताल से शासन-प्रशासन से लेकर आम जनता पर भारी असर दिख रहा है। बसों का संचालन नहीं होने से रोजाना आवाजाही करने से लेकर कामकाज को लेकर चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रोजाना जरूरत के सामान और सब्जियों का भी परिवहन नहीं हो पाया। महासंघ ने सभी वाहन चालकों, उनके परिजनों और समाज से समर्थन की अपील की है। जिसका असर आज दिख रहा है। महासंघ के अनुसार यह आंदोलन ड्राइवर भाइयों के भविष्य और उनके बच्चों की उज्जवल शिक्षा व सुरक्षा के लिए किया जा रहा है।