छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों का चक्काजाम! बस, ट्रकों के पहिए थमने से हाईवे पर लगा लंबा जाम, आम जनता की बढ़ी परेशान

बसों और ट्रकों के पहिए थमने से बेमेतरा में लंबा जाम लग गया ( Photo -Patrika )
CG News: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर आज राज्यभर में अनिश्चितकालीन स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में बस, ट्रक, भारी वाहन से लेकर निजी टैक्सी चालकों ने अपना समर्थन दिया है। जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। ( CG News ) राजनांदगांव में ट्रकों के साथ बसों के पहिए थम गए हैं। अन्य जिलों में भी हड़ताल का असर दिखा रहा है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में सड़क यातायात प्रभावित होगा।
वाहन चालकों के हड़ताल से शासन-प्रशासन से लेकर आम जनता पर भारी असर दिख रहा है। बसों का संचालन नहीं होने से रोजाना आवाजाही करने से लेकर कामकाज को लेकर चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रोजाना जरूरत के सामान और सब्जियों का भी परिवहन नहीं हो पाया। महासंघ ने सभी वाहन चालकों, उनके परिजनों और समाज से समर्थन की अपील की है। जिसका असर आज दिख रहा है। महासंघ के अनुसार यह आंदोलन ड्राइवर भाइयों के भविष्य और उनके बच्चों की उज्जवल शिक्षा व सुरक्षा के लिए किया जा रहा है।
ड्राइवरों के आंदोलन का असर कोबरा में रहा। 'स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत ट्रक और बस ड्राइवर आंदोलन में शामिल हुए। जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। स्कूल, यात्री बसों के पहिए थमने से लोगों को आने—जानें में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बेमेतरा- कवर्धा मार्ग पर ट्रकों और बसों के थमने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस रूट पर सबह 8 बजे से ट्रक, बसों का परिरहन बंद हो गया है।
छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से जुड़े हेमनाथ देवांगन ने बताया कि महासंघ की प्रमुख मांगों में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शराब बंदी, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन, ड्राइवर आयोग के तहत सुरक्षा कानून, दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग होने पर आर्थिक मदद, ड्राइवर दिवस की स्थापना, और बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष आरक्षण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन को लेकर राजनांदगांव जिले में तीन जगह चिलोला पाटेकोहरा में बंजारी मंदिर, फरहद चौक और अंजोरा बाइपास में टेंट लगाकर आंदोलन करते हुए सड़क पर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को समझाइश दी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग