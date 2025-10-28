छत्तीसगढ़ के इन 8 पीएमश्री स्कूलों में होगी संगीत की पढ़ाई, चयनित शिक्षकों को दी गई जिम्मेदारी

CG News: खैरागढ़ जिले के आठ पीएमश्री शासकीय स्कूलों में अब संगीत की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू होगी। प्रदेश सरकार से मिले निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने दीवाली पर्व से पूर्व ही संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी। ( CG News ) चयनित शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में पदस्थापना भी कर दी गई है। अब, दीवाली अवकाश के बाद से इन स्कूलों में संगीत विषय की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।