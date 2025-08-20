छत्तीसगढ़ के इस गांव में आसमान से गिरी रहस्यमयी वस्तु, पूरे इलाके को किया घेराबंदी, ग्रामीणों में दहशत

CG News: राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित ग्राम मुसरा में उस समय हड़कंप मच गया जब आसमान से एक रहस्यमयी वस्तु आकर गिरी। तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरी इस अजीबोगरीब मशीन को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ( CG News ) प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वस्तु एक वैज्ञानिक उपकरण जैसी दिखाई दी, जिस पर अपर वेदर एटमॉस्फेयर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साउथ अफ्रीका मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ पाया।