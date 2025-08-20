Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ के इस गांव में आसमान से गिरी रहस्यमयी वस्तु, पूरे इलाके को किया घेराबंदी, ग्रामीणों में दहशत

CG News: छत्तीसगढ़ के ग्राम मुसरा में आसमान एक अजीबोगरीब मशीन गिरने से हड़़कंप मच गया। कुछ ने इसे उपग्रह के टूटे हिस्से से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे विदेशी प्रयोगों से जोड़ा..

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Aug 20, 2025

CG News
आसमान से गिरी रहस्यमयी मशीन, ग्रामीणों में दहशत ( Photo - patrika )

CG News: राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित ग्राम मुसरा में उस समय हड़कंप मच गया जब आसमान से एक रहस्यमयी वस्तु आकर गिरी। तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरी इस अजीबोगरीब मशीन को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ( CG News ) प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वस्तु एक वैज्ञानिक उपकरण जैसी दिखाई दी, जिस पर अपर वेदर एटमॉस्फेयर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साउथ अफ्रीका मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ पाया।

CG News: गांव में अफरा-तफरी का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जहां कुछ लोग इस वस्तु को लेकर भयभीत हो गए, वहीं कई ग्रामीणों में इसे देखने की जिज्ञासा भी देखी गई। कुछ ने इसे उपग्रह के टूटे हिस्से से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे विदेशी प्रयोगों से जोड़ा।

ये भी पढ़ें

CG News: सीएम साय ने कलेक्टरों को सख्त लहजे में दी हिदायत, बोले – :अब नहीं चलेगी पेशी पर पेशी, अधिकारियों पर मेरी नजर…
रायपुर
समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल डोंगरगढ़ पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल इलाके को सुरक्षित घेराबंदी कर लिया गया है और वस्तु की पहचान को लेकर प्रक्रिया चल रही है।

वैज्ञानिक उपकरण होने की आशंका

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वस्तु किसी मौसम वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़ी है या किसी उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन उस पर अंकित टेक्स्ट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मौसम संबंधित उपकरण हो सकता है जो किसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक गतिविधि के दौरान गलती से गिर पड़ा हो।

गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म

घटना के बाद से पूरे मुसरा गांव में रहस्यमयी वस्तु को लेकर चर्चा का दौर जारी है। लोग मोबाइल पर फोटो और वीडियो साझा कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / छत्तीसगढ़ के इस गांव में आसमान से गिरी रहस्यमयी वस्तु, पूरे इलाके को किया घेराबंदी, ग्रामीणों में दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.