छत्तीसगढ़ के इस गांव में आसमान से गिरी रहस्यमयी वस्तु, पूरे इलाके को किया घेराबंदी, ग्रामीणों में दहशत

CG News: राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित ग्राम मुसरा में उस समय हड़कंप मच गया जब आसमान से एक रहस्यमयी वस्तु आकर गिरी। तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरी इस अजीबोगरीब मशीन को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ( CG News ) प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वस्तु एक वैज्ञानिक उपकरण जैसी दिखाई दी, जिस पर अपर वेदर एटमॉस्फेयर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साउथ अफ्रीका मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ पाया।
घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जहां कुछ लोग इस वस्तु को लेकर भयभीत हो गए, वहीं कई ग्रामीणों में इसे देखने की जिज्ञासा भी देखी गई। कुछ ने इसे उपग्रह के टूटे हिस्से से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे विदेशी प्रयोगों से जोड़ा।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल डोंगरगढ़ पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल इलाके को सुरक्षित घेराबंदी कर लिया गया है और वस्तु की पहचान को लेकर प्रक्रिया चल रही है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वस्तु किसी मौसम वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़ी है या किसी उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन उस पर अंकित टेक्स्ट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मौसम संबंधित उपकरण हो सकता है जो किसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक गतिविधि के दौरान गलती से गिर पड़ा हो।
घटना के बाद से पूरे मुसरा गांव में रहस्यमयी वस्तु को लेकर चर्चा का दौर जारी है। लोग मोबाइल पर फोटो और वीडियो साझा कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।