कांग्रेस में नई टीम… नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, आज होगी अहम बैठक

कांग्रेस संगठन में शहर व ग्रामीण अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। दावेदार प्रमुख नेताओं के संपर्क में हैं। कार्यकर्ताओं के बीच भी लगातार दस्तक दे रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए कुलबीर सिंह छाबड़ा, जितेन्द्र मुदलियार, अमित चंद्रवंशी, रमेश डाकलिया, नरेश डाकलिया, सूर्यकांत जैन, मेहुल मारू, दिनेश शर्मा, संतोष पिल्लै, अशोक फड़नवीस सहित अन्य नाम शामिल हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए ये नाम नवाज खान, भागवत साहू, जितेन्द्र मुदलियार, पंकज बांधव, गोवर्धन देशमुख, नितिन यादव, विरेन्द्र बोरकर, पदम कोठारी व प्रदीप मिश्रा सहित अन्य शामिल हैं।