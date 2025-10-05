Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

कांग्रेस में नई टीम… नए चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, आज होगी अहम बैठक

Chhattisgarh Congress: चरण सिंह राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला-मानपुर के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेकर अध्यक्ष पद के लिए वन-टू-वन फीडबैक लेंगे। चरणसिंह का 5 अक्टूबर को राजनांदगांव आगमन होगा..

1 minute read

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Oct 05, 2025

Chhattisgarh congress

कांग्रेस फाइल फोटो: पत्रिका

Chhattisgarh Congress: राजनांदगांव शहर जिला व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष पद के लिए खींचतान शुरू हो गई है। संगठन स्तर पर दावेदार जोर लगा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से ऑब्जर्वर भी नियुक्ति किए गए हैं। मुंबई रीजनल कांग्रेस अध्यक्ष चरणसिंग सपरा को ऑब्जर्वर बनाकर यहां भेजा जा रहा है। ( CG News ) चरण सिंह राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला-मानपुर के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेकर अध्यक्ष पद के लिए वन-टू-वन फीडबैक लेंगे। चरणसिंह का 5 अक्टूबर को राजनांदगांव आगमन होगा।

Chhattisgarh Congress: आज होगी अहम बैठक

शाम 7 बजे लालबाग सिंधी कॉलोनी स्थित भवन में ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 6 अक्टूबर को पत्रकारवार्ता को संबोधित करेंगे। इसी दिन विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, पंचायत मेंबर, मंडल अध्यक्ष, एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर की बैठक लेकर रायशुमारी करेंगे। 6 अक्टूबर को ही शाम को 5 से 8 बजे तक राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। 7 अक्टूबर को मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी जिले की बैठक मोहला के एमएलए हॉस्टल में लेंगे।

इसी तरह शाम 4.30 से 8 बजे तक डोंगरगांव विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारियों से रायशुमारी करेंगे। 8 अक्टूबर को खैरागढ़ विधानसभा की बैठक खैरागढ़ में लेंगे। 9 अक्टूबर को राजनांदगांव ग्रामीण व खुज्जी विधानसभा की बैठक लेंगे।

दावेदार करेंगे आवेदन

कांग्रेस संगठन में शहर व ग्रामीण अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। दावेदार प्रमुख नेताओं के संपर्क में हैं। कार्यकर्ताओं के बीच भी लगातार दस्तक दे रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए कुलबीर सिंह छाबड़ा, जितेन्द्र मुदलियार, अमित चंद्रवंशी, रमेश डाकलिया, नरेश डाकलिया, सूर्यकांत जैन, मेहुल मारू, दिनेश शर्मा, संतोष पिल्लै, अशोक फड़नवीस सहित अन्य नाम शामिल हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए ये नाम नवाज खान, भागवत साहू, जितेन्द्र मुदलियार, पंकज बांधव, गोवर्धन देशमुख, नितिन यादव, विरेन्द्र बोरकर, पदम कोठारी व प्रदीप मिश्रा सहित अन्य शामिल हैं।

