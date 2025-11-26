Dhan Kharidi: राजनांदगांव के 1116 किसान परेशान, पंजीयन से चूके, अब नहीं बेच पाएंगे धान!

किसानों की माने तो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के बाद कई किसानों का पंजीयन कम हो गया, डाटा में धान की जगह दूसरी फसल दिखाया जा रहा। इन त्रुटियों की सुधार के लिए किसान तहसील कार्यालय का पिछले दिनों से चक्कर काट रहे हैं। इनमें से कुछ किसान ऐसे हैं, जिनका अब तक सुधार नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सोसाइटियों में पंजीकृत किसानों का डाटा कैरीफावर्ड नहीं होने के कारण भी समस्या आ रही है। इस तरह की समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यह सब प्रक्रिया धान खरीदी शुरू होने के पहले पूरी कर ली जानी चाहिए थी पर परेशान कर रहे हैं।