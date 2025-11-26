Dhan Kharidi: राजनांदगांव के 1116 किसान परेशान, पंजीयन से चूके, अब नहीं बेच पाएंगे धान!

लाइन में लगे किसान ( Photo - Patrika )
Dhan Kharidi: किसानों की व्यक्तिगत और भूमिगत जानकारी का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि 25 नवंबर मंगलवार को समाप्त हो गई है। ( CG News ) राजनांदगांव जिले के सात तहसीलों से अब तक 1116 किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाया है। शासन की ओर से अब तक तिथि बढ़ाने को लेकर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है। नियमानुसार धान बेचने और पीएम समान पाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन अनिवार्य है, ऐसे में ये बचे हुए किसान अपनी रकबा में धा नहीं बेच पाएंगे।
किसानों की माने तो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के बाद कई किसानों का पंजीयन कम हो गया, डाटा में धान की जगह दूसरी फसल दिखाया जा रहा। इन त्रुटियों की सुधार के लिए किसान तहसील कार्यालय का पिछले दिनों से चक्कर काट रहे हैं। इनमें से कुछ किसान ऐसे हैं, जिनका अब तक सुधार नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सोसाइटियों में पंजीकृत किसानों का डाटा कैरीफावर्ड नहीं होने के कारण भी समस्या आ रही है। इस तरह की समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यह सब प्रक्रिया धान खरीदी शुरू होने के पहले पूरी कर ली जानी चाहिए थी पर परेशान कर रहे हैं।
मिली जानकारी अनुसार एकीकृत पोर्टल में पंजीकृत किसानों की संया 1 लाख 30 हजार 416 है। इनमें से एग्रीस्टेक पोर्टल में कुल पंजीकृत किसानों की संया 1 लाख 29 हजार 300 है। कुल 1116 किसानों का एग्री स्टेक में पंजीयन नहीं हो पाया है। प्रशासन की माने तो इनमें से 541 किसानों की भूमिगत जानकारी नहीं मिली पाई है और 15 किसानों ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा कुछ तकनीकी कारणों से भी किसानों को पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल में नहीं हो पाया है।
कृषि सहायक संचालक डॉ. बीरेंद्र अनंत ने बताया कि एग्रीस्टेक में पंजीयन और त्रुटि सुधार संबंधी तिथि बढ़ाने की जानकारी या आदेश निर्देश नहीं मिला है। अंतिम तिथि तक लगभग सभी किसानों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। कुछ किसान ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत और भूमिगत संबंधी जानकारी नहीं दे पाए हैं।
