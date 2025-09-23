शहर में 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित, ट्रैफिक एडवायजरी जारी, देखें रूट

इस विशाल धार्मिक आयोजन के कारण यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राजनांदगांव शहर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बालोद और खैरागढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मोहारा बायपास व गठुला से डायवर्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 से आने वाले भारी वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर और सीआईटी बायपास से डायवर्ट किया जाएगा।