राजनंदगांव

शहर में 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित, ट्रैफिक एडवायजरी जारी, देखें रूट

Dongargarh News: शहर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बालोद और खैरागढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मोहारा बायपास व गठुला से डायवर्ट किया जाएगा..

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Sep 23, 2025

Dongargarh News
शहर में 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित ( Photo - Patrika )

Dongargarh News: राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए राजनांदगांव शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक विशेष ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। ( CG News ) नवरात्रि पर्व के दौरान डोंगरगढ़ स्थित माँ बलेश्वरी के दर्शन के लिए प्रदेश और प्रदेश के बाहर से श्रद्धालु पैदल और वाहनों से पहुंचते हैं।

Dongargarh News: 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी वाहन प्रतिबंध

इस विशाल धार्मिक आयोजन के कारण यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राजनांदगांव शहर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बालोद और खैरागढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मोहारा बायपास व गठुला से डायवर्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 से आने वाले भारी वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर और सीआईटी बायपास से डायवर्ट किया जाएगा।

वाहन पार्किंग व्यवस्था

राजनांदगांव की ओर से आने वाले छोटे वाहनों को तुमड़ीबोड से मुरमुंदा, मुरमुंदा से बधियाटोला और फिर गुरुद्वारा पार्किंग या क्षीरपानी पार्किंग में वाहन पार्क करने होंगे।

नागपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालु चिचोला से लालबहादुर नगर या गाजमर्रा से कॉलेज ग्राउंड के पास पार्किंग कर सकते हैं।

खैरागढ़ की ओर से आने वाले श्रद्धालु को हाई स्कूल पार्किंग का उपयोग करने की व्यवस्था दी गई है।

बोरतलाव की ओर से आने वाले श्रद्धालु गौशाला पार्किंग या मेला ग्राउंड पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे।

वाहन प्रतिबंधित किए गए

मोतीपुर, लिटिया, सकुलदैहान, मुसरा, बेलगांव, अछोली से आने-जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। यह रूट पदयात्रियों के लिए आरक्षित है।

Updated on:

23 Sept 2025 03:01 pm

Published on:

23 Sept 2025 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / शहर में 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित, ट्रैफिक एडवायजरी जारी, देखें रूट

