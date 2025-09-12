घर में लगी भीषण आग, 2 महिलाएं बुरी तरह झुलसीं, मची चीख-पुकार

आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि आग अचानक घर में फैल गई और देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, अभी तक आग लगने के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है।