घर में लगी भीषण आग, 2 महिलाएं बुरी तरह झुलसीं, मची चीख-पुकार

Huge fire in the house: राजनांदगांव शहर के गौरीनगर वार्ड में शुक्रवार को एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मचा गया। घटना के दौरान दो महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों की स्थिति गंभीर है और उनका इलाज जारी है।
आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि आग अचानक घर में फैल गई और देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, अभी तक आग लगने के वास्तविक कारण का पता नहीं चल पाया है।
Huge fire in the house: इस हादसे से पूरे गौरीनगर वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और घायलों की मदद करने की कोशिश की। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटनास्थल पर फॉरेंसिक और फायर ब्रिगेड टीम ने जांच के लिए मौके का निरीक्षण किया है।
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आगजनी की संभावित वजहों की जांच में अधिकारियों का सहयोग करें। इस भीषण हादसे ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शहर में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं।