Illegal Adoption Case: दुष्कर्म पीड़िता के नवजात को अवैध रूप से गोद लिया, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र… दंपति गिरफ्तार

पुलिस और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता और नवजात शिशु की सुरक्षा, देखभाल और कानूनी अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। अवैध रूप से बच्चों को गोद देने या सरकारी प्रक्रियाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अस्पतालों को भी जन्म और गोद लेने से जुड़े सभी रिकॉर्ड पूरी तरह कानूनी मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए हैं।