CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प

समाज के सदस्यों द्वारा ही सहयोग राशि जुटाकर यह भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद यह मंदिर राजनांदगांव का प्रमुख आस्था एवं पर्यटन केंद्र बनने की संभावना रखता है। पीले पत्थरों से बन रहा लोहरहित मंदिर : करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा। पूरा ढांचा पीले पाषाण (पत्थर) से तैयार किया जा रहा है, जो राजस्थान के मूलसागर और गुजरात के भुज से मंगाया गया है। मंदिर समिति के अनुसार, नींव से लेकर शिखर तक पत्थरों की जोड़ाई की जा रही है। दावा है कि यह संरचना भूकंपरोधी होगी और 2,000 वर्षों तक सुरक्षित रह सकेगी।