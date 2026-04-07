Online satta: आईपीएल क्रिकेट की आड़ में ऑनलाइन सट्टा, हर बॉल पर लाखों का दांव, 7 आरोपी गिरफ्तार

बसंतपुर टीआई एमन साहू ने बताया कि यह कार्रवाई एसपी के निर्देशन में साइबर सेल और थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम ने की। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहारा पुल के पास खेत में अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि आरोपी मोबाइल, लैपटॉप और विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांई एप के जरिए आईपीएल मैचों की हर गेंद और ओवर पर लाखों रुपए का दांव लगवा रहे थे।