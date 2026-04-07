CG News: जल रक्षा अभियान का दिखा असर, छत्तीसगढ़ के 59 गांवों में इस बार टैंकर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी

CG News: राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण की दिशा में चलाए गए अभियान का असर अब दिखने लगा है। पहली बार मार्च माह की समाप्ति और अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही जल संकट को लेकर गंभीर शिकायतें सामने नहीं आई हैं। बीते वर्ष जल संकट की ऐसी स्थिति बनी थी कि 59 गांव में टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ गई थी। इस बार जनपद पंचायतों के साथ ही पीएचई तक जल की विकट समस्या को लेकर शिकायत नहीं आने की से राहत की सांस ली जा रही है। ज्यादातर गांवों में हैंडपंप भी काम कर रहे हैं। इस हिसाब से वाटर लेबल अभी डाउन नहीं हुआ है।