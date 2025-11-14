दवा दुकान को रातों-रात दारू दुकान में बदल दिया.. ‘प्रीमियम शराब शॉप’ का बोर्ड देख भड़क उठे लोग

बताया गया कि दुकान के संचालन के लिए न तो पार्षद की और न ही क्षेत्रवासियों की एनओसी ली गई थी। यह सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल 150वीं जयंती पर गुरुद्वारा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नशामुक्त समाज का निर्माण करने स्कूली बच्चों सहित उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई थी। आसपास के रहवासियों में इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। रोष बना हुआ है।