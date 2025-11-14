Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

दवा दुकान को रातों-रात दारू दुकान में बदल दिया.. 'प्रीमियम शराब शॉप' का बोर्ड देख भड़क उठे लोग

Sharab dukan: लोगों का कहना है कि यह पूर्णत: आवासीय क्षेत्र है, जहां महिलाओं और बच्चों का लगातार आवागमन रहता है। शराब दुकान खुलने से वातावरण बिगड़ेगा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा और क्षेत्र की शांति भंग होगी...

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Nov 14, 2025

sharab dukan news

संस्कारधानी को‘शराबधानी’ बनाने का खेल ( Photo - Patrika )

Sharab dukan: संस्कारधानी में शराब दुकान के विस्तार को लेकर जनता में उबाल है। नंदई क्षेत्र में प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने पर गुरुवार को वार्डवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ( CG News ) लोगों का कहना है कि यह पूर्णत: आवासीय क्षेत्र है, जहां महिलाओं और बच्चों का लगातार आवागमन रहता है। शराब दुकान खुलने से वातावरण बिगड़ेगा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा और क्षेत्र की शांति भंग होगी।

Sharab dukan: आधी रात पहुंची शराब की खेप

वार्डवासियों ने बताया कि एक महीने पहले तक यहां मेडिकल खुलने की बात कही जा रही थी। दुकान के अंदर काउंटर और रैक तैयार किए गए, दवाइयां बिकनी भी शुरू हो गईं, लेकिन बुधवार रात अचानक ही ‘प्रीमियम शराब दुकान’ का बोर्ड लगा दिया गया। देर रात विभिन्न ब्रांड की शराब की खेप पहुंची और गुरुवार से बिक्री भी शुरू कर दी गई।

पहले ही दिन दुकान पर पहुंचे कुछ लोगों ने नशे में तीन कुत्ते के पिल्लों को रौंद डाला। विरोध की सूचना पर बसंतपुर पुलिस, आबकारी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखते हुए दुकान को फिलहाल बंद करा दिया। शहर की जनता अब सवाल पूछ रही है- क्या संस्कारों की नगरी में नशे का बाजार खुलेगा?

नहीं ली गई है एनओसी

बताया गया कि दुकान के संचालन के लिए न तो पार्षद की और न ही क्षेत्रवासियों की एनओसी ली गई थी। यह सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल 150वीं जयंती पर गुरुद्वारा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नशामुक्त समाज का निर्माण करने स्कूली बच्चों सहित उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई थी। आसपास के रहवासियों में इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। रोष बना हुआ है।

आस्था का अपमान

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार ‘संस्कारधानी’ को ‘शराबधानी’ में बदल रही है। महावीर स्वामी के नाम की कॉलोनी में शराब दुकान खोलना धार्मिक आस्था का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो जनता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी।

तहसीलदार अमीय श्रीवास्तव ने कहा कि नंदई क्षेत्र में खुल रही प्रीमियम शराब दुकान को लेकर वार्डवासियों के विरोध की शिकायत मिली थी। फिलहाल शराब दुकान को बंद करा दिया गया है।

Updated on:

14 Nov 2025 01:09 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / दवा दुकान को रातों-रात दारू दुकान में बदल दिया.. ‘प्रीमियम शराब शॉप’ का बोर्ड देख भड़क उठे लोग

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

