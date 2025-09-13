मोहड़ गोलीकांड मामले में अपडेट, दो आरोपियों की फरारी के साथ पेश किया चालान, मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची पुलिस

CG News: शहर से लगे मोहड़ वार्ड 49 में 11 जून 2025 को रेत तस्करी के दौरान हुई गोलीकांड की सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 1 सितंबर को कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वहीं मुख्य आरोपी माने जा रहे मास्टर माइंड संजय सिंह तोमर और अमन बैसांदर को अब तक फरार बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की पहली सुनवाई 15 सितंबर को हो सकती है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के पास से देशी कट्टा और घटना स्थल से कारतूस के खाली खोके बरामद की थी।