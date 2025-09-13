Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

मोहड़ गोलीकांड मामले में अपडेट, दो आरोपियों की फरारी के साथ पेश किया चालान, मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची पुलिस

CG News: मोहड़ गोलीकांड प्रदेश का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है जब रेत माफियाओं ने खुलेआम गोलियां चलाईं। मामले में 9 आरोपियों को एमपी के अलग-अलग क्षेत्रों से पकड़ा गया, फरार आरोपियों को पकड़ने का पुलिस सिर्फ दावा करती रही।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 13, 2025

मोहड़ गोलीकांड मामले में अपडेट, मास्टर माइंड सहित दो आरोपियों की फरारी के साथ पेश किया चालान, मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची पुलिस

CG News: शहर से लगे मोहड़ वार्ड 49 में 11 जून 2025 को रेत तस्करी के दौरान हुई गोलीकांड की सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 1 सितंबर को कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वहीं मुख्य आरोपी माने जा रहे मास्टर माइंड संजय सिंह तोमर और अमन बैसांदर को अब तक फरार बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की पहली सुनवाई 15 सितंबर को हो सकती है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के पास से देशी कट्टा और घटना स्थल से कारतूस के खाली खोके बरामद की थी।

ग्रामीणों में असंतोष गहराया

मोहड़ गोलीकांड प्रदेश का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है जब रेत माफियाओं ने खुलेआम गोलियां चलाईं। मामले में 9 आरोपियों को एमपी के अलग-अलग क्षेत्रों से पकड़ा गया, फरार आरोपियों को पकड़ने का पुलिस सिर्फ दावा करती रही, लेकिन पुलिस उनका तस्वीर तक नहीं जुटा पाई। बावजूद इसके पुलिस की ढिलाई और कांग्रेस की नाकामी ने पीड़ितों और ग्रामीणों में असंतोष को और गहरा कर दिया है।

सवालों के घेरे में

इस घटना ने प्रदेशभर में हलचल मचा दी थी। घटना ने जहां प्रदेश की राजनीति को गरमाया, वहीं पुलिस और भाजपा दोनों ही सवालों के घेरे में रहे। पुलिस की सबसे बड़ी चुप्पी इस मामले में सस्पेंड किए गए सोमनी टीआई सत्यनारायण देवांगन की भूमिका पर है। ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों में उनका रेत माफियाओं से संबंध उजागर होने और मामले में आरोपित अभिनव तिवारी के बयान में नाम आने के बावजूद पुलिस जांच को मामूली गलती करार देकर ठंडे बस्ते में डाल चुकी है।

मोहड़ गोलीकांड मामले में कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। मामले में दो आरोपी अब भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क के लिए कोर्ट में प्रतिवेदन लगाया गया है। मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

मोहित गर्ग, एसपी राजनांदगांव

ऐसा है पूरा मामला

11 जून को मोहड़ में जेसीबी और हाइवा लेकर अवैध रूप से रेत निकासी करने पहुंचे, ग्रामीणों के विरोध पर लाठी-डंडे से हमला किया और छह से आठ राउंड गोलियां भी चला दी। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जेसीबी चालक और वार्ड पार्षद के अलावा हाइवा मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चीनू सहित फायरिंग करने वाले अन्य आरोपी दबोचे गए।

दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस पूरे मामले में खोखली साबित हुई। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आईजी कार्यालय घेराव और भाजपा का पुतला दहन करने जैसी घोषणाएं की थीं। ग्रामीणों के साथ देर-सवेर आईजी कार्यालय का घेराव तो किए, लेकिन वार्डों में पुतला दहन जैसे तय कार्यक्रम को अंजाम नहीं दे पाए। इससे कांग्रेस का आंदोलन कमजोर साबित हुआ। प्रदेश स्तरीय नेता भी शांत बैठ गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 12:15 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / मोहड़ गोलीकांड मामले में अपडेट, दो आरोपियों की फरारी के साथ पेश किया चालान, मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंची पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.