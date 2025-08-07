Rajnandgaon News: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के वंनाचल में आदिवासी ग्रामीणों ने देशी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना पेश करते हुए तकरीबन 20 फीट चौड़े नाले में लकड़ी से पुल बना दिया है। ( Rajnandgaon News) दरअसल मानपुर ब्लाक के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम बसेली और बस्तर के मुहाने में बसे खुर्सेखुर्द गांव के बीच स्थित नाले में बारिश के दिनों में पारी भरे होने के कारण स्कूली बच्चे व ग्रामीण आवागमन नहीं कर पाते थे। इस समस्या से निजात पाने ग्रामीणों ने नाले पर लकड़ी का पुल बनाकर आवागमन को सुगम बना दिया है।