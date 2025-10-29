Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

60 करोड़ की बेड़च नाका परियोजना: दो दशक की प्यास, अब भी मूर्त रूप लेने का इंतजार

कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारभुजा तहसील में स्थित बहुप्रतीक्षित ‘बेड़च का नाका पेयजल परियोजना’ आखिरकार दो दशक से अधिक इंतजार के बाद अब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती नजर आ रही है।

3 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 29, 2025

Bedach Ka naka

Bedach Ka naka

राजसमंद. कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारभुजा तहसील में स्थित बहुप्रतीक्षित ‘बेड़च का नाका पेयजल परियोजना’ आखिरकार दो दशक से अधिक इंतजार के बाद अब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती नजर आ रही है। लगभग 24 साल से अटकी इस योजना को आखिरकार तकनीकी स्वीकृति मिल गई है, जिससे काम शुरू होने की उम्मीद फिर से जगी है। राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए 58.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जबकि बीते साल बजट में इसकी घोषणा 60 करोड़ रुपए की गई थी। अब सिंचाई विभाग ने टेंडर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि इसी सप्ताह निविदाएं जारी कर दी जाएंगी।

बेड़च का नाका: 24 साल का अधूरा सपना

साल 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरा लाल देवपुरा ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया था। उद्देश्य था कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से बहकर व्यर्थ मारवाड़ में जाने वाले पानी को रोककर दो दर्जन से अधिक गांवों को स्थायी पेयजल उपलब्ध कराना। परंतु योजना की फाइलें साल दर साल वन विभाग, जल संसाधन विभाग, और जलदाय विभाग के बीच घूमती रहीं। कभी एनओसी की कमी, कभी वित्तीय स्वीकृति का अभाव, तो कभी सत्ता परिवर्तन की राजनीति ने इस परियोजना को धरातल पर आने ही नहीं दिया।

उलझी रही योजना की फाइलें

15 सितंबर 2003 को पहली बार शिलान्यास हुआ।

2018 में 24.29 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई।

डीएमएफटी से भी साढ़े 50 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हुआ। लेकिन राज्य सरकार के बदलाव के बाद फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं।

टालमटोल: एक दूसरे पर टालते रहे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई विभाग के बीच जिम्मेदारी को लेकर महीनों तक खींचतान चलती रही। एक-दूसरे पर कार्य टालने के आरोप लगते रहे। अब जाकर सरकार के दखल से यह तय हुआ है कि सिंचाई विभाग बांध निर्माण का कार्य करेगा, जबकि जलदाय विभाग फिल्टर प्लांट, टंकी निर्माण और पाइप लाइन बिछाने की जिम्मेदारी संभालेगा।

क्या-क्या बनेगा परियोजना के तहत

बेड़च का नाका योजना के तहत अब बनने वाले कार्यों में शामिल हैं —

  • 22.63 एमसीएफटी क्षमता वाला डेम85 मीटर होगी नाके की लम्बाई
  • 14 मीटर ग्राउण्ड फ्लोर से ऊंचाई
  • 11 गांव 48 ढाणी होगी लाभान्वित

3156 परिवार होंगे इससे लाभान्वित

इससे रिछेड़, चारभुजा, झीलवाड़ा, मानावतों का गुड़ा, थुरावड़ जैसी पांच पंचायतों के 11 गांव और 48 ढाणियां लाभान्वित होंगी। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना क्षेत्र के जल संकट को स्थायी रूप से समाप्त करेगी और भविष्य में यहां के कृषि और जनजीवन दोनों को नया आधार देगी। आधुनिक फिल्टर प्लांट और पानी की टंकियां बनेंगी। गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए नई पाइप लाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा।

तीन चरणों में पूरा होगा निर्माण

इस योजना को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है —

  • प्रथम चरण: बांध निर्माण एवं हेडवर्क्स की चारदीवारी।
  • द्वितीय चरण: फिल्टर प्लांट की स्थापना।
  • तृतीय चरण: पेयजल टंकियों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाना।

राजनीति और परियोजना: साथ-साथ चलती कहानी

बेड़च का नाका परियोजना सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं रही, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा भी बन गई।

  • 2000: कांग्रेस के हीरा लाल देवपुरा ने शिलान्यास किया।
  • 2003: भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक बने, योजना फिर ठप।
  • 2008: कांग्रेस के गणेश सिंह परमार ने एनओसी प्रक्रिया शुरू कराई।
  • 2013: भाजपा की सरकार बनी तो परियोजना फिर फाइलों में गुम।
  • 2018: चुनावी साल में डीएमएफटी से प्रशासनिक स्वीकृति मिली, पर वित्तीय स्वीकृति नहीं।

योजना का इतिहास बताता है कि हर सत्ता परिवर्तन के साथ इस परियोजना की प्राथमिकता भी बदलती रही। यही कारण है कि यह जन-जीवन से जुड़ी योजना आज तक अधूरी पड़ी रही।

स्थायी जल समाधान की उम्मीद

अगर इस बार परियोजना धरातल पर उतरती है, तो इससे न केवल पेयजल संकट खत्म होगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेती-बाड़ी के लिए भी पानी का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से बहने वाला बेड़च नदी का पानी अब मारवाड़ की रेत में नहीं बहेगा, बल्कि इन गांवों की प्यास बुझाएगा और खेतों में हरियाली लाएगा।

क्या कहते हैं अधिकारी

अब परियोजना को लेकर तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस सप्ताह में टैण्डर आमंत्रित किए जाएंगे। इस कार्य को सिंचाई विभाग की ओर से किया जाएगा। टेण्डर जयपुर स्तर से आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत 11 गांव और 48 ढाणियों को लाभ मिलेगा।लोकेश सैनी, अधिशासी अभियंता, जलदाय विभाग, राजसमंद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 10:28 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / 60 करोड़ की बेड़च नाका परियोजना: दो दशक की प्यास, अब भी मूर्त रूप लेने का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Half Yearly Exam
राजसमंद

शिक्षक नहीं तो कक्षाएं बंद: बारिश में भी छतरी ताने सड़क पर उतरीं छात्राएं, घंटों चक्काजाम के बाद प्रशासन ने भेजे शिक्षक

Studens Agitaton
राजसमंद

आबकारी दल ने जब्त की अवैध रूप से ले जाई जा रही 159 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब

Accused Arrested
राजसमंद

Rajasamand News: बदले मौसम से छाए बादल, खेत में पड़ी फसलों के खराबे का डर, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

राजसमंद

Rajsamand News: झालाना-आमागढ़ को 15 करोड़, 35 गुना बड़े कुंभलगढ़ को सिर्फ 4 करोड़, जंगल सफारी के भविष्य पर संकट

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.