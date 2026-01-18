हाथों-हाथ बिके यूरिया के 600 बैग, किसानों की उमड़ी भीड़

राज्यावास गांव में रबी फसल की चल रही ऑनलाइन गिरदावरी का तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह कितावत ने शनिवार को खेतों में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं 10 खेतों की गिरदावरी कर प्रक्रिया की समीक्षा की। राज्यावास के पटवारी रोहित पालीवाल द्वारा अब तक कुल 367 खसरों की ऑनलाइन गिरदावरी की जा चुकी है। पटवारी पालीवाल ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में गैर मुमकिन किस्म की भूमि जैसे रास्ता, कुआं, देवरा आदि, जिन पर फसल नहीं होती, उनकी भी गिरदावरी करना अनिवार्य है। इससे समय की अनावश्यक बर्बादी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि गैर मुमकिन किस्म की भूमि को संस्थागत श्रेणी में शामिल कर दिया जाए, तो गिरदावरी का कार्य निर्धारित समय सीमा में आसानी से पूरा किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह कितावत ने माइक के माध्यम से काश्तकारों को संबोधित करते हुए किसान गिरदावरी ऐप के जरिए स्वयं अपने खेतों की गिरदावरी करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर ग्राम प्रतिहारी देवीलाल गाडरी सहित अन्य किसान उपस्थित रहे।