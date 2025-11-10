वेस्ट पॉलिथीन के बदले कॉपी, पेन और पौधों से जागी स्वच्छता की नई लहर, बच्चों ने रचा अनोखा उदाहरण

राजसमंद. राजसमंद जिले में स्वच्छता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को एक सूत्र में पिरोने वाली एक अनूठी पहल ने नई मिसाल कायम की है। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा के निर्देशन में शुरू हुए स्वच्छता और शिक्षा एक नई उड़ान अभियान ने जिले में स्वच्छता की नई चेतना जगा दी है। इस अभिनव कार्यक्रम में स्कूली बच्चे अपने घरों से वेस्ट पॉलिथीन से भरी बोतलें लाकर जमा करते हैं और बदले में उन्हें कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और पौधे प्रदान किए जाते हैं। यह पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश देने वाला जनांदोलन बनती जा रही है। अब पॉलिथीनसड़कों या पशुओं के पेट में नहीं जाएगी बल्कि यह कचरे से कृति का प्रतीक बनेगी।