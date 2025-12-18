उद्घाटन-शिलान्यास पट्टिका के QR कोड से हर प्रोजेक्ट की जवाबदेही तय, भ्रष्टाचार पर कसा शिकंजा

QR codes on inauguration plaques: राजसमंद/ जयपुर। राजस्थान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन पट्टिकाओं पर प्रोजेक्ट के नाम के साथ उद्घाटन करने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि का नाम लिखा जाता है, लेकिन यह जानकारी नहीं दी जाती कि प्रोजेक्ट का ठेकेदार कौन था और उस कार्य में कितनी राशि खर्च की गई। साथ ही प्रोजेक्ट की गारंटी अवधि की जानकारी भी नहीं दी जाती है।