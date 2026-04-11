सूने मकान में सेंधमारी, लाखों के सोने-चांदी व नकदी पर हाथ साफ- डिप्टी गांव में वारदात से दहशत

राजसमंद. जिला मुख्यालय से सटे डिप्टी गांव में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। मामले में राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार सुरेशचंद्र/उदयलाल का परिवार 8 अप्रेल को किसी कार्यवश चित्तौड़गढ़ गया हुआ था। इसी दौरान उसी दिन रात करीब 11 बजे अज्ञात चोरों ने सूने मकान में धावा बोल दिया। चोरों ने घर के कमरों की तलाशी लेते हुए पूरा सामान अस्त-व्यस्त कर दिया और बारीकी से छानबीन की।