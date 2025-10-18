Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

युवक धानीन तालाब में डूबा, देर शाम तक चला तलाशी अभियान, नहीं चल पाया पता

क्षेत्र की ग्राम पंचायत धानीन में शुक्रवार को एक युवक के गांव के तालाब में डूबने की सूचना पर राजसमंद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तालाब में युवक की तलाश शुरू की

less than 1 minute read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Oct 18, 2025

Rajsamand news

Rajsamand news

केलवा. क्षेत्र की ग्राम पंचायत धानीन में शुक्रवार को एक युवक के गांव के तालाब में डूबने की सूचना पर राजसमंद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तालाब में युवक की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक पता नहीं लग पाया। ऐसे में अंधेरा होने पर तलाशी अभियान रोक दिया गया, जो शनिवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा।

धानीन में एक होटल पर कार्यरत जसवंत सिंह (20) पुत्र गणपत सिंह शनिवार को दोपहर के समय गांव के तालाब पर नहाने गया था। तालाब पर नहाते समय उसका पांव फिसलने से वह तालाब में जा गिरा। इसको लेकर ग्रामीणों को पता लगने पर उन्होंने गांव में सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे समाजसेवी घनश्याम सिंह पुठिया ने पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद पुलिस ने राजसमंद से एनडीआरएफ की टीम बुलाई। एनडीआरएफ की टीम ने दोपहर से लेकर शाम को कई घंटों तक तालाब में युवक को तलाश किया, लेिकन कुछ पता नहीं लग पाया। ऐसे में शाम ढलने और अंधेरा गहराने पर टीम को तलाशी अभियान रोकना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब उदयपुर से विशेष टीम बुलाई गई है, जो शनिवार सुबह आधुनिक उपकरणों की मदद से रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाएगी। इधर, घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल छा गया, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / युवक धानीन तालाब में डूबा, देर शाम तक चला तलाशी अभियान, नहीं चल पाया पता

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्राई की रिपोर्ट: वॉयस और डेटा सेवाओं में निजी कंपनियों का जलवा, बीएसएनएल सबसे पीछे

BSNL DATA NEWS
राजसमंद

भालू का आतंक: कुंभलगढ़ के गवार पंचायत में ग्रामीणों में दहशत, मंदिरों में तोड़फोड़ से बढ़ा भय

Bear in kumbhalgarh
राजसमंद

छह साल की बेटी के सामने ट्रक ने कुचल दी मां — दीपावली से पहले उजड़ गया एक घर

Accident News
राजसमंद

पांच दिवसीय दोपोत्सव पर्व की शुरूआत, धनतेरस पर 30 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद

Dipawali Parv
राजसमंद

Good News: किसान सम्मान निधि में धनतेरस पर किसानों को मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.