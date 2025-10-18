युवक धानीन तालाब में डूबा, देर शाम तक चला तलाशी अभियान, नहीं चल पाया पता

Rajsamand news
केलवा. क्षेत्र की ग्राम पंचायत धानीन में शुक्रवार को एक युवक के गांव के तालाब में डूबने की सूचना पर राजसमंद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तालाब में युवक की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक पता नहीं लग पाया। ऐसे में अंधेरा होने पर तलाशी अभियान रोक दिया गया, जो शनिवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा।
धानीन में एक होटल पर कार्यरत जसवंत सिंह (20) पुत्र गणपत सिंह शनिवार को दोपहर के समय गांव के तालाब पर नहाने गया था। तालाब पर नहाते समय उसका पांव फिसलने से वह तालाब में जा गिरा। इसको लेकर ग्रामीणों को पता लगने पर उन्होंने गांव में सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे समाजसेवी घनश्याम सिंह पुठिया ने पुलिस को सूचना दी।
इसके बाद पुलिस ने राजसमंद से एनडीआरएफ की टीम बुलाई। एनडीआरएफ की टीम ने दोपहर से लेकर शाम को कई घंटों तक तालाब में युवक को तलाश किया, लेिकन कुछ पता नहीं लग पाया। ऐसे में शाम ढलने और अंधेरा गहराने पर टीम को तलाशी अभियान रोकना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब उदयपुर से विशेष टीम बुलाई गई है, जो शनिवार सुबह आधुनिक उपकरणों की मदद से रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाएगी। इधर, घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल छा गया, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
