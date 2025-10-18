युवक धानीन तालाब में डूबा, देर शाम तक चला तलाशी अभियान, नहीं चल पाया पता

इसके बाद पुलिस ने राजसमंद से एनडीआरएफ की टीम बुलाई। एनडीआरएफ की टीम ने दोपहर से लेकर शाम को कई घंटों तक तालाब में युवक को तलाश किया, लेिकन कुछ पता नहीं लग पाया। ऐसे में शाम ढलने और अंधेरा गहराने पर टीम को तलाशी अभियान रोकना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब उदयपुर से विशेष टीम बुलाई गई है, जो शनिवार सुबह आधुनिक उपकरणों की मदद से रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाएगी। इधर, घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल छा गया, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।