चेक अनादरण के मामले में आरोपी को दो वर्ष कारावास और अर्थ दण्ड की सजा

रेलमगरा. चेक अनादरण के मामले में स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा भटनागर ने आरोपी को 2 वर्ष के कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। परिवादी के अधिवक्ता मुकेश कुमार टुकल्या ने बताया कि परिवादी बनेडि़या निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र किशनलाल तलेसरा ने आरोपी कालूसिंहचुण्डावत राजपूत निवासी पाखंड को 1 लाख 20 हजार रुपए दिए थे, जिनकी अदायगी के लिए कालू सिंह ने राजेंद्र कुमार को एक चेक 1 लाख 20 हजार का दिया। नियत तिथि पर परिवादी ने चेक को भुगतान प्राप्ति के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, जहां से चेक आरोपी का खाता ब्लॉक होने से अनादरित हो गया। चेक अनादरण के बाद परिवादी ने कालू सिंह को सूचना पत्र दिलवाया।