केलवा–किशनपुरा मार्ग की बदहाल स्थिति पर फूटा आक्रोश, विद्यार्थियों व परिजनों ने किया प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने बताया कि रोजाना स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चे इसी खस्ताहाल मार्ग से गुजरते हैं। बरसात में सड़क पर भरे गंदे पानी के छींटों से उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और कई बार फिसलकर बच्चे गिर भी जाते हैं। किशनपुरा गांव तक सड़क पर डामर पूरी तरह उखड़ जाने से यह अब कंकरीली और खुरदरी बन गई है, जिस पर पैदल चलना या दोपहिया वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो गया है। सड़क के किनारे ऊंच-नीच और गहरे गड्ढे होने से बड़े वाहनों के आने पर दुपहिया चालकों को किनारे लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भी गड्ढे में गिरने का खतरा बना रहता है।