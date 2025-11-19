ऑटोमैटिक ड्राइविंग ट्रैक बना ‘सफेद हाथी’: ट्रैक परिसर में कम्प्यूटर, सेंसर और ऑपरेशन सिस्टम तक नहीं

इस समय जिला परिवहन विभाग का कार्यालय हाईवे पर रामेश्वर महादेव मंदिर के पास चल रहा है, जबकि ऑटोमैटिक ड्राइविंग ट्रैक गुर्जरों का गूढ़ा में स्थित है। दो जगहों पर बिजली, स्टाफ और देखभाल, इन सभी खर्चों का अतिरिक्त बोझ विभाग पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परिवहन कार्यालय को ट्रैक परिसर में ही शिफ्ट कर दिया जाए तो दोनों का संचालन एक ही स्थान से हो सकेगा और व्यावहारिक रूप से यह अधिक लाभकारी होगा। उधर, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क को जावद स्थित सिद्धार्थ नगर में अलग स्थान पर विकसित कर दिया गया है। इससे उसका प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो पा रहा।