कार की चपेट में आने से गोवंश को 50 फीट तक फोरलेन पर घसीटा, अंडरपास के अभाव में आए दिन हो रहे हैं हादसे

कुंवारिया. तहसील मुख्यालय स्थित कुंवारिया कस्बे के समीप से गुजर रही भीलवाड़ा-राजसमंद फोरलेन पर, कुंवारिया बाईपास के मोचियों का चबूतरा क्षेत्र में अंडरपास निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदारों द्वारा इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। ग्रामीण सूरजमल, फतेहलाल, पूरणमल, सुरेश कुमार, किशन लाल पुरबिया, रवि कुमार, रतनलाल, शंकर लाल, छगनलाल और मदनलाल ने बताया कि मोचियों का चबूतरा क्षेत्र में अंडरपास निर्माण को लेकर वे कई बार राजसमंद जिला प्रशासन, सांसद, विधायक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों और पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है।