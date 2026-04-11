गैस सप्लाई में देरी से हंगामा, राजसमंद में लोगों का फूटा गुस्सा, कतार में लगकर करना पड़ रहा इंतजार

बताया जा रहा है कि बाद में लोगों को 10-10 के समूह में बांटकर अलग-अलग स्थानों पर सिलेंडर वितरण किया गया। इस व्यवस्था का कुछ महिलाओं और पुरुषों ने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें अलग ले जाकर समझाया गया और जल्द सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद स्थिति शांत हुई। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनकी गैस बुकिंग 20 मार्च को की गई थी, लेकिन समय पर डिलीवरी नहीं मिली। जब एक उपभोक्ता एजेंसी पर जानकारी लेने पहुंचा तो उसे स्वयं सिलेंडर लाने की बात कही गई, यह कहते हुए कि यह सप्लाई राजनगर क्षेत्र की है।