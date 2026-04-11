आयुष्मान आरोग्य शिविर का निरीक्षण, मरीजों को मिला उपचार व पोषण किट

राजसमंद. टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए जिले में चल रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को आत्मा गांव में आयोजित आयुष्मान आरोग्य शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं की गहन पड़ताल की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने न सिर्फ व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। एसडीसी अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत सिंह ने शिविर का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद आशा सहयोगिनियों, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर टीबी उन्मूलन से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए गए कि संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान की जाए, उन्हें तुरंत उपचार से जोड़ा जाए, अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाया जाए।