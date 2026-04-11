8 माह से जमींदोज स्कूल, धर्मशाला में ‘संघर्ष की पढ़ाई’, फतहपुरा के बच्चों का भविष्य अधर में

पीपली आचार्यान. भाटोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत फतहपुरा गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 8 महीनों से अपने ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। विद्यालय भवन जमींदोज हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नए भवन की स्वीकृति नहीं मिलने से शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हालात यह हैं कि नौनिहाल अब स्कूल भवन में नहीं, बल्कि शनि महाराज मंदिर के पास स्थित धर्मशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव शिक्षा के रास्ते में बड़ी बाधा बन गया है। ऐसे में विद्यालय संचालन करना किसी चुनौती से कम नहीं।