ब्रॉडगेज ट्रैक पर दौड़ी मालगाड़ी, कुंवारिया में उमड़ा उत्साह

कुंवारिया. क्षेत्र में मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन के बाद नवनिर्मित रेल ट्रैक पर मालगाड़ी के पहुंचते ही मानो वर्षों पुराना सपना साकार हो गया। जैसे ही ब्रॉडगेज पटरियों पर मालगाड़ी का संचालन शुरू हुआ, उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण रेलवे ट्रैक के आसपास उमड़ पड़े। पूरे इलाके में उत्साह और खुशी का माहौल छा गया। धीमी गति से गुजरती मालगाड़ी के साथ लोगों का जोश चरम पर था। ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट और हाथ हिलाकर इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया। इंजन की गूंजती आवाज और सीटी के साथ पूरा क्षेत्र उत्साह से भर उठा, मानो नई शुरुआत का संदेश दे रहा हो।