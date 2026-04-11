नाकाबंदी के दौरान कार में 24 कार्टून परिवहन करते तीन गिरफ्तार

बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में कार में सवार नारायण लाल मीणा निवासी वली कला खजूरी, हितेश सेवक हिरण मगरी सेक्टर 14 उदयपुर और मुकेश सालवी निवासी शिव नगर गोवर्धन विलास उदयपुर तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर आबकारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।