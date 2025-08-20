Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

बिजली की लाइन अटकी तो रुक गया सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

फियावड़ी ग्राम पंचायत के आकोदियाखेड़ा गांव में बनने वाला सामुदायिक भवन पिछले एक माह से अधरझूल में अटका पड़ा है।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 20, 2025

Rajsamand news
Rajsamand news

कुंवारिया (राजसमंद).फियावड़ी ग्राम पंचायत के आकोदियाखेड़ा गांव में बनने वाला सामुदायिक भवन पिछले एक माह से अधरझूल में अटका पड़ा है। वजह है – भवन के एक कोने से होकर गुजर रही बिजली की लाइन, जिसने निर्माण कार्य रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक मद से 7 लाख रुपए की मंजूरी मिलने के बाद पंचायत ने विद्यालय और सार्वजनिक प्याऊ के पास सामुदायिक भवन का कार्य शुरू किया था। फाउंडेशन तक का काम भी पूरा कर लिया गया, लेकिन भवन के हिस्से से गुजर रही घरेलू बिजली लाइन के कारण निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया। गांव के फतहसिंह, बद्रीलाल, मोहनलाल, भैरूलाल जाट (वार्ड पंच), शंकरसिंह, छीतरमल, जगदीशचन्द्र, श्यामलाल, रोशनलाल, सुरेशदास, मुकेश कुमार, उदयराम आदि ग्रामीणों ने आशंका जताई कि लाइन हटाए बिना भवन खड़ा करना दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। उन्होंने विधायक दीप्ति माहेश्वरी और बिजली निगम के अधिकारियों से लाइन को शिफ्ट करने की मांग की है।

अधिकारियों का कहना

सुरेश चौधरी, प्रशासक ग्राम पंचायत फियावड़ी – “भवन के ऊपर से गुजर रही घरेलू विद्युत लाइन को हटाने के लिए बिजली निगम को सूचना दी जा चुकी है।”

कमलेश कुमार, जेईएन एवीवीएनएल राजसमंद – “लाइन शिफ्टिंग के लिए पंचायत से एनओसी व आरओडब्ल्यू जरूरी है। जैसे ही यह मिल जाएगा, लाइन हटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।”

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / बिजली की लाइन अटकी तो रुक गया सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.