बिजली की लाइन अटकी तो रुक गया सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य

कुंवारिया (राजसमंद).फियावड़ी ग्राम पंचायत के आकोदियाखेड़ा गांव में बनने वाला सामुदायिक भवन पिछले एक माह से अधरझूल में अटका पड़ा है। वजह है – भवन के एक कोने से होकर गुजर रही बिजली की लाइन, जिसने निर्माण कार्य रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक मद से 7 लाख रुपए की मंजूरी मिलने के बाद पंचायत ने विद्यालय और सार्वजनिक प्याऊ के पास सामुदायिक भवन का कार्य शुरू किया था। फाउंडेशन तक का काम भी पूरा कर लिया गया, लेकिन भवन के हिस्से से गुजर रही घरेलू बिजली लाइन के कारण निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया। गांव के फतहसिंह, बद्रीलाल, मोहनलाल, भैरूलाल जाट (वार्ड पंच), शंकरसिंह, छीतरमल, जगदीशचन्द्र, श्यामलाल, रोशनलाल, सुरेशदास, मुकेश कुमार, उदयराम आदि ग्रामीणों ने आशंका जताई कि लाइन हटाए बिना भवन खड़ा करना दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। उन्होंने विधायक दीप्ति माहेश्वरी और बिजली निगम के अधिकारियों से लाइन को शिफ्ट करने की मांग की है।