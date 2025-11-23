सीपेज की समस्या से फसलें और चारा बर्बाद

रेलमगरा. मातृकुण्डिया बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों का आंदोलन शनिवार को 39वें दिन भी जारी रहा। किसान धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। आंदोलन के समर्थन में कपासन के पूर्व विधायक बद्रीलाल भी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारी किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाने तथा समाधान का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उदयपुर में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अधिकारियों की सहमति से बांध का जल स्तर लगभग तीन फीट कम किया गया। हालांकि किसानों के अनुसार इससे सीपेज की समस्या में कोई राहत नहीं मिली है।