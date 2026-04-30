देवगढ़ में झोलाछापों पर कड़ा प्रहार: अवैध क्लीनिक पर छापा, दवाइयां और इंजेक्शन जब्त

देवगढ़. आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध बंगाली झोलाछापों के खिलाफ बुधवार को देवगढ़ खंड में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद डॉ. हेमंत बिंदल के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान का नेतृत्व देवगढ़ तहसीलदार सज्जनराम चौधरी और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुराग शर्मा ने किया। टीम ने देवगढ़ क्षेत्र के कामलीघाट स्थित धनलक्ष्मी मेडिकल एवं क्लीनिक पर अचानक छापा मारकर जांच शुरू की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।